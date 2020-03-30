راشد بن حميد: الإجراءات الوقائية والتباعد يحميان صحة وسلامة المجتمع

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي ، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على اهتمام دعم القيادة الرشيدة لبرنامج التعقيم الوطني على مستوي الدولة من اجل التصدي لانتشار فيروس "كورونا " المستجد، لافتا لأهمية التزام جميع أفراد المجتمع بالإجراءات والتدابير الوقائية لحماية صحة وسلامة كافة افراد المجتمع. وجاء ذلك خلال اطلاعه على سير العمل في برنامج التعقيم الوطني ليلة أمس في إمارة عجمان .



كما أشاد رئيس دائرة البلدية والتخطيط بجهود فرق التعقيم الوطني وخطة العمل التي تنفذ لتغطية 117 موقعاً في عجمان بهدف تعزيز الصحة العامة، مؤكداً أن هدف البرنامج ايجاد بيئة صحية سليمة.

لافتاً إلى أن الدور التكاملي لإنجاح العمل ببرنامج التعقيم الوطني هو بمضاعفة جهد أفراد المجتمع بالتباعد الاجتماعي وتنفيذ الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية والبقاء في المنازل.

كماأاشاد بدور الشركاء في تنفيذ البرنامج وهم كلا من الشرطة والدفاع المدني ووزارة الصحة ووقاية المجتمع ، اضافة الى شركات القطاع الخاصة العاملة في مجال حماية البيئة.

ورافق رئيس دائرة البلدية والتخطيط خلال تفقده لفرق العمل عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ، والشركاء الاستراتيجيين.

وتشمل الخطة الشوارع الرئيسة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة، وتسخير صهاريج المياه المحملة بكيماويات التعقيم المعتمدة والصديقة للبيئة، ومركبات الغسيل وأجهزة الرش المحمولة ، بالإضافة لجهاز المعقم الأوتوماتيكي الذي يختص بتعقيم المناطق السكنية.

وانطلقت فرق العمل من مبنى إدارة الصحة العامة والبيئة، تحت إشراف 50 مفتشتاً و110 عامل وفني تم تزويدهم بجميع وسائل وأدوات الوقاية والسلامة، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، وبالتنسيق مع شركتي مجموعة ايمز و ألفاميد، واستمرت العملية حتى ساعات الصباح الباكر.