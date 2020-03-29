(فيديو) شرطة رأس الخيمة تخصص 100 دورية لتوعية الجمهور بإجراءات السلامة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أكد العقيد ركن يوسف سالم بن يعقوب، رئيس فريق ضمان جاهزية الخدمات الداخلية والخارجية مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة لم تسجل أية مخالفة للائحة ضبط المخالفات خلال اليومين الأول والثاني من بدء البرنامج الوطني للتعقيم، مشيداً بتعاون المواطنين والمقيمين والتزامهم بالتعليمات خلال تلك الفترة الماضية، مؤكداً أن السكان يمثلون رقم واحد في مواجهة ومحاربة فيروس كورونا المستجد.

وناشد بن يعقوب، أفراد المجتمع الاطلاع على لائحة ضبط المخالفات الصادر بها قرار من مجلس الوزراء، خلال فترة التمديد التي تستهدف المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، مؤكداً أهمية جميع الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خصصت 100 دورية استجابة لقرار وزارة الداخلية بتمديد برنامج التعقيم الوطني من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحاً، حتى يوم الأحد الموافق 5 من ابريل المقبل، لافتاً إلى أن الدوريات تستهدف توعية الجمهور وتعزيز إجراءات السلامة، والتأكد من تقيد أفراد المجتمع في رأس الخيمة بالتعليمات الصادرة لهم وتوفير الظروف المناسبة لتمكين فرق التعقيم القيام بدورهم في مختلف مناطق الإمارة.

يأتي ذلك تماشياً مع الجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، من خلال جميع دورياتها المرورية في نشر الرسائل التوعوية لحث أفراد المجتمع على البقاء في المنزل ومنع التجمعات والالتزام بتعليمات السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تجوب الدوريات المرورية مختلف طرق الإمارة الخارجية والداخلية، وبين الأحياء السكنية، لبث تلك الرسائل بعدة لغات بهدف تعزيز إجراءات السلامة بين أفراد المجتمع.