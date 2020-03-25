قضاء أبوظبي تتيح إمكانية إيداع مبالغ التنفيذ عبر موقعها الإلكتروني

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

قالت دائرة القضاء أبوظبي إن منظومة الخدمات الإلكترونية المتطورة التي تستخدمها، تتيح لمستخدميها امكانية "إيداع المبالغ المالية المتعلقة بملف التنفيذ" عبر موقعها الإلكتروني، دون الحاجة إلى الحضور لمقر إدارة التنفيذ بالمحكمة.

وقالت الدائرة أمس، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن عملية إيداع المبالغ المالية لملفات التنفيذ، تتم بناء على تفاصيل الملف سواء كانت شهرية أو مستحقة.

وأوضحت بأن إجراءات التقديم تتم عبر مراحل، الأولى بدخول المستخدم إلى موقع دائرة القضاء أبوظبي (www.adjd.gov.ae)، وذلك بعد صدور حكم في الملف التنفيذي بقيمة المبلغ.

ومن ثم يقوم المتعامل بإكمال الإجراءات المتعلقة بتسجيل بياناته عبر بوابة "الدخول الذكي" الإلكترونية، ومن ثم اختيار "خدمات التنفيذ" من "خدمة الإيداع للأمانات"، من خلال هذه الصفحة يمكن للمتعامل إيداع المبالغ في ملف التنفيذ، أو إيداع مبالغ مستحقة في ملفات تنفيذ أخرى، وذلك عبر البحث عن رقم القضية والسنة، ومن ثم الضغط على أيقونة الدفع، وإدخال المبلغ المراد إيداعه، ثم الضغط على خيار موافق.

بعد ذلك ينتقل المتعامل إلى صفحة أخرى، معنية بإتمام عملية الدفع عن طريق بطاقة الصراف الآلي أو الدرهم الإلكتروني، ليتسلم المتعامل على هاتفة المتحرك رسالة نصية (SMS) تفيد بإتمام عملية الدفع، كما ستصله رسالة نصية أخرى خرى، تفيد بقبض الايصال الى أطراف ملف التنفيذ (المنفذ والمنفذ ضده).