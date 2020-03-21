طرق دبي تطبق مبادرة الشبكة الموسمية لوسائل النقل البحري

المصدر: البيان الإلكتروني

تعمل هيئة الطرق والمواصلات في دبي على تطبيق مبادرة تشغيل الشبكة الموسمية لوسائل النقل البحري في وقت لاحق من العام الجاري بعد أن استكملت مشروعها الخاص بأتمتة نظام تذاكر وسائل النقل البحري التابعة لها وذلك من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة، التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بخدمات النقل البحري ومنها، على سبيل المثال، أعداد الركاب والإيرادات ومعدلات الاشغال المحققة بأدق التفاصيل، التي من شأنها أن تثري دراسات تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الشبكة بشكل كبير.

وتفصيلا، قال محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري في بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: "لقد أتاحت لنا مبادرة أتمتة تذاكر وسائل النقل البحري من خلال الاستعانة بالبيانات الضخمة المزيد من المرونة للتحضير لتطبيق مبادرة الشبكة الموسمية لوسائل النقل البحري في تشغيل هذه الوسائل بالكفاءة والدقة المطلوبتين وحسب خطط مدروسة، وضعتها الهيئة في هذا المجال ووفق جداول زمنية دقيقة استنادا إلى أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال من المواصلات العامة.

وأضاف الهاشمي: "لقد تضمنت منهجية دراسة هذا المشروع استخدام طريقة التحليل التنبؤي في تحليل بيانات شبكة النقل البحري، حيث تم توقع تأثير التغييرات ومرونة الشبكة في مواعيد التشغيل وزمن تقاطر الرحلات على أعداد الركاب ونسب الاشغال وايرادات وعدد ركاب وسائل النقل البحري. كما تضمنت الدراسة الخاصة بهذا المشروع تطوير خوارزميات داخلية Algorithm)) لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة من المصادر المتعددة ووضع خطة تشغيل مرنة لشبكة النقل البحري يمكن استخدامها أيضاً في تحليل البيانات المستقبلية في هذا القطاع."

ولخّص الهاشمي نتائج المشروع بالقول: "لقدتم تطوير شبكة موسمية مرنة لخدمات النقل البحري تشمل فترة الصيف والشتاء وشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات في إمارة دبي، بحيث يتم تطبيقها في كل موسم على حِدا. وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند تطوير المبادرة ألا تؤثر على أعداد الركاب وتساهم في تحسين نسبة الإشغال لوسائل النقل البحري وتخفيض النفقات التشغيلية في نفس الوقت.

وتوقّع مدير إدارة النقل البحري في هيئة الطرق والمواصلات أن تسهم مبادرة الشبكة الموسمية المرنة للنقل البحري الناتجة عن تقليل عدد الرحلات غير المجدية من إجمالي رحلات النقل البحري وتقليل التكاليف التشغيلية المباشرة ورفع نسبة إشغال وسائل النقل البحري التابعة للهيئة.

