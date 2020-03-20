مبارك العامري وإخوانه يقدمون مليوني درهم تضامناً مع جهود احتواء كورونا

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

قدم الدكتور مبارك حمد مرزوق العامري، رجل أعمال إماراتي، وإخوانه مبلغ مليونين درهم، إضافة إلى تخصيص مبنى أوشك على الانتهاء مكون من 230 وحدة سكنية للحكومة الرشيدة، على أن يكون رهن تصرفها تضامنا مع الجهود الوطنية لاحتواء تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقال مبارك العامري في حديثه لـ "البيان": نحن شعب دولة الإمارات، وأبناء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تقع علينا اليوم مسؤولية كبيرة تتمثل في المحافظة على وطننا الغالي، لاسيما وأن قيادتنا الرشيدة تسعى بكل ما تملك للحفاظ على أمننا، وصحتنا.

وأضاف: "يبذل اليوم سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جهدًا في المتابعة مع الجهات المعنية بشأن الإجراءات في احتواء الفيروس ومواجهة تداعياته، الأمر الذي يتحتم علينا أيضًا الوقوف جنبا إلى جنب مع هذه القيادة الاستثنائية التي لا هَم لها سوى المحافظة على أمن وسلامة وصحة المواطنين والمقيمين"، مؤكدًا على نقطة مفادها بأنه يتحتم على كافة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة التحلي بروح المسؤولية من أجل السيطرة على فيروس كورونا، والقضاء عليه، واتباع تعليمات الجهات الصحية في الدولة والإرشادات الوقائية التي تعتبر واجبا وطنيا، مشيدًا في الوقت ذاته بمبادرات المواطنين الذين لم يترددوا بتخصيص مبالغ ووحدات سكنية ووضعها تحت تصرف حكومة دولة الإمارات،وجميعها مدعاة للفخر، فالكل حريص على مصلحة الوطن.