الإمارات رئيساً للمركز العربي للإعلام السياحي

المصدر: وام

فازت الإمارات برئاسة المركز العربي للإعلام السياحي في انتخابات مجلس الإدارة التي جرت في مدينة شرم الشيخ المصرية - على هامش ملتقى الإعلام السياحي العربي الذي انطلقت فعالياته بالقاهرة من 26 حتى الأول من مارس الحالي - للدورة المقبلة 2020-2024 بنظام التجديد النصفي كل عامين وفقا للائحة الجديدة.

وانتخب أعضاء مجلس إدارة المركز الزميل الاعلامي حسين المناعي من الامارات رئيسا ومحمد عبد القادر من السودان وسلطان اليحيائي نائبين للرئيس والزميل مصطفى عبد المنعم أمينا عاما وعبدالرحمن بسيوني من مصر رئيسا للمجلس التنفيذي وعضوية الزملاء جاسم التنيب من الكويت وخالد الدغيم من السعودية وخالد خليل من مصر ورشا محمد من العراق وأحمد عليوه من الأردن.