المصدر: البيان الإلكتروني

إليكم أبرز 10 حقائق عن حفل صناع الأمل الذي سقام في 20 فبراير الجاري.

1 - أين ومتى سيقام حفل صناع الأمل؟

يقام حفل صناع الأمل في «كوكا كولا أرينا - سيتي ووك » بدبي يوم الخميس الموافق 20 فبراير 2020 وستبدأ فعاليات الحفل عند الساعة 6 مساءاً.

2 - ماذا يميز الدورة الثالثة من حفل صناع الأمل مقارنة بالدورات السابقة؟

يمثل حفل صناع الأمل في هذه الدورة تجربة إنسانية وترفيهية فريدة من نوعها، تتضمن فقرات عديدة ومتنوعة تمتد ل 4 ساعات وتشتمل على:

•العروض الترفيهية

•الفعاليات الخيرية

•الفقرات الغنائية المنوّعة التي يقدم فيها الفنانون: نوال الكويتية، بلقيس ومحمد عساف باقة من أجمل أغانيهم، بالإضافة إلى عمل فني هو الأضخم من نوعه عربياً، بمشاركة 50 من نجوم العالم العربي، يعكس القيم السامية لمبادرة صنّاع الأمل، ويشارك فيه نخبة من أهم الفنانين العرب.

3 - متى ستفتح الأبواب يوم الحفل؟

تفتح الأبواب للجمهور في تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الخميس 20 فبراير، حيث تغلق الأبواب عند الساعة السادسة مساءً، ليبدأ الحفل مباشرةً.

4 - هل سيؤدي الفنانون نوال الكويتية، بلقيس ومحمد عساف أغانيهم الخاصة أم فقرات غنائية خاصة بمبادرة صنّاع الأمل؟

يؤدي الفنانون نوال الكويتية، بلقيس ومحمد عساف فقرات منتقاة من أغانيهم الخاصة التي أحبها الجمهور العربي، وتستمر فقرة كل فنان لمدة تتراوح بين 30 - 45 دقيقة.

5 - هل سيتم تكريم صناع الأمل الخمسة وتتويج صانع الأمل العربي 2020 خلال الحفل؟

خلال الحفل سيتم التعريف بقصص صناع الأمل الخمسة الذين وصلوا للنهائيات وسيتم استفتاء رأي الجمهور لاختيار الفائز بلقب صانع الأمل لهذه الدورة.

6 - كيف سيتم تكريم البروفيسور مجدي يعقوب؟

سيتم تكريم البروفيسور مجدي يعقوب لمجمل إنجازاته الطبية والعلمية والإنسانية خلال مسيرته التي تمتد لأكثر من 50 عاماً. ويعد الدكتور مجدي يعقوب، أشهر أطباء القلب في العالم، ولقبته الصحافة العالمية بملك القلوب، عرفاناً بمكانته العالمية الراسخة في تطوير علم جراحة القلب.

7 - لماذا تم اختيار مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر كمشروع العام؟

هذه هي المرة الأولى التي يشهد حفل صناع الأمل تبنّي دعم مشروع إنساني ليكون مشروع العام الإنساني العربي، وتم اختيار مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر لأهميته في زراعة الأمل لدى الآلاف، وسيكون المستشفى التخصصي الجديد إحدى أكبر المؤسسات العلاجية من نوعها عربياً، وسيوفر المستشفى خدماته لعلاج مرضى القلب من كل أنحاء الوطن العربي مجاناً.

8 - هل سيشهد الحفل جمع المزيد من التبرعات لمستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري؟

تم تخصيص ريع تذاكر الحفل لدعم مشروع مستشفى البروفيسور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب الخيري في مصر، كما سيشهد الحفل مساهمات إضافية من عدد من الأفراد والمؤسسات لإنجاز هذا المشروع الإنساني الكبير.

9 - ما هي فكرة الأغنية الملحمية ل «صناع الأمل » مع المنتج والملحن العالمي ريد ون التي سيتم إطلاقها خلال الحفل، وتمثل أكبر إنتاج غنائي عربي بمشاركة فنية واسعة؟

تحاكي أغنية صناع الأمل في تصميمها وحجم المشاركات القياسية فيها من الفنانين )أكثر من 30 مغني و 20 من نجوم التمثيل والإعلام ( من مختلف أنحاء العالم العربي مبادرات فنية عالمية داعمة لقضايا إنسانية كبرى حفّزت الأفراد والمؤسسات على المساهمة في دعم برامج ومبادرات ومشاريع خيرية وإنسانية. وسيتم عرض فيديو الأغنية الملحمية كأحد فقرات حفل صناع الأمل.

10 - من هم رعاة الأمل، وكيف سيتم الإعلان عن مساهماتهم الإنسانية في صناع الأمل في العالم العربي؟

رعاة الأمل هم مؤسسات وشخصيات استثنائية سيعلنون أمام 12 ألف متفرج في قاعة أرينا عن دعمهم للمشروع الإنساني لصناع الأمل في 2020 عبر مساهمات استثنائية لإنجاح المشروع.