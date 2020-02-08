دبي تتفوق على الاتحاد الأوربي وتحقق سبقاً جديداً في مؤشرات الأداء العالمية في قطاع الطاقة

المصدر: وام

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك حيث سجلت الهيئة متوسط 1.86 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نستلهم استراتيجياتنا وخطط عملنا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لتوفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية ونعمل بشكل مستمر على رفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة لمواكبة الطلب المتزايد على خدمات الطاقة والمياه وخطط دبي العمرانية والاقتصادية الطموحة ونفخر أن تكون الهيئة جزءاً من الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات على المستوى العالمي بسواعد أبناء وبنات الوطن الذين يبذلون قصارى جهدهم لتوفير خدمات متطورة تسهم في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى والأكثر سعادة في العالم.

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة تعتمد أحدث التقنيات في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة كما تعمل على بناء شبكات ذكية متكاملة حيث تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة.

وتضم استراتيجية الشبكات الذكية في الهيئة 10 برامج سيتم الانتهاء منها في المراحل القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل بحلول العام 2035 وتشمل بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك الكهرباء بنية تحتية متطورة لقياس بيانات استهلاك المياه وإدارة الأصول وأتمتة التوزيع والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وأتمتة النقل وتكامل النظام والاتصالات والبيانات الضخمة وتحليلها والأمن.

يشار إلى أن نتائج الهيئة تتفوق على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات ففي عام 2018 بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 3.3% مقارنة مع 6 - 7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ونسبة الفاقد في شبكات المياه 6.5% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية.