الطاير يفتتح مركز "كارس" لفحص وتسجيل المركبات في الممزر

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتح معالي مطر محمد الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، مركز ايه جي كارس لفحص وتسجيل المركبات في منطقة الممزر، الذي يعد من المراكز الكبيرة للفحص الفني وتسجيل المركبات، وتقدر مساحته بنحو 54 ألف قدم مربع، ويخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وتجول الطاير في مرافق المركز الذي يقدم خدمات فحص وتسجيل المركبات، وتأمين المركبات، وخدمات لوحات أرقام المركبات، وفحص وتصدير المركبات، إلى جانب خدمة غسل وصيانة وصبغ وتلميع المركبات.

ويضم المركز 6 خطوط (حارات) لفحص المركبات بمختلف أحجامها إلى جانب موقع خاص لفحص الدراجات، وتقدر الطاقة الاستيعابية للمركز بنحو 600 مركبة يومياً، ويقدم المركز خدماته للمتعاملين من يوم السبت إلى الخميس، من الساعة السابعة صباحاً حتى العاشرة ليلاً.

واطلع معاليه على الخطوات التي تمر بها عملية فحص المركبة التي تبدأ باستقبال المركبة وتصوير لوحة الأرقام، ثم التخاطب مع النظام المروري من لحظة دخول المركبة لخط الفحص، بعدها تُفحص الأجزاء الخارجية للمركبة من الأنوار الأمامية والخلفية، ثم الفرامل وأجهزة التعليق، يليها فحص أسفل المركبة و(الشاصي) عبر تقنية تصوير حديثة قادرة على كشف الأعطال.

واستمع الطاير لشرح من السيد عبدالله يوسف آل علي المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص، والسيد بدر الغرير المدير التنفيذي لكارس تاكسي، والسيد ديكلان مكلاوسكي، المدير التنفيذي لشركة أيه جي أوتو، عن المركز الذي ينفرد بتصميمه الصديق للبيئة، وتوظيفه للتقنيات الحديثة في مجال فحص المركبات، التي تسهم في دقة وسرعة عملية الفحص، كما يوفر المركز خدمات ذكية تتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم عبر الهواتف والأجهزة اللوحية، مشيراً إلى أن المركز يعتمد أحدث التقنيات العالمية المعتمدة في مجال المراقبة والأمن، ومنها شاشات مراقبة موزعة أمام خطوط الفحص لمراقبة الزمن المستغرق وكفاءة الفاحصين، وكذلك شاشات مراقبة في غرفة التحكم المركزية تبين الحالة التشغيلية في كل خط، وشاشات مراقبة لصالة خدمة المتعاملين لمتابعة سير العمل فيها.

وأكد معالي مطر محمد الطاير التزام هيئة الطرق والمواصلات بتقديم أرقى وأفضل الخدمات للمتعاملين وفق المعايير العالمية المتبعة في خدمات فحص وتسجيل وترخيص المركبات، مشيراً إلى أن التوسع في افتتاح مراكز فحص المركبات يأتي في إطار حرص الهيئة على الوصول للمتعاملين في مختلف المناطق بهدف توفير عاملي الوقت والجهد من خلال انتشار هذه المراكز في مختلف مناطق الإمارة وتحديداً المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وقال: إن افتتاح مراكز جديدة لفحص وتسجيل المركبات يكون من خلال دراسة ميدانية شاملة لاختيار المواقع المناسبة، حيث يزور فريق الدراسة المواقع المراد إنشاء المراكز الجديدة فيها، والنظر في عدة أمور مهمة منها الكثافة السكانية للمنطقة، وعدم وجود مركز قريب نسبياً لموقع الفحص الفني الجديد، وعدم التأثير في حركة السير في الطرق المحيطة بالمركز، إلى جانب مراعاة الزيادة المضطردة لعدد المركبات في الموقع المحيط بالمركز الجديد.