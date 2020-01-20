مواطن ينقذ آسيويا من الضرب المبرح من قبل 3 متهمين

المصدر: دبي- شيرين فاروق

حال وجود مواطن إماراتي بالصدفة في منطقة المرقبات دون اكتمال الاعتداء من قبل 3 أشخاص من الجنسية الآسيوية على شخص آخر من نفس جنسيتهم بالضرب بعدما توجهوا إلى مقر سكنه، ودخلوا غرفته التي يتشاركها مع آخر، وقاموا بإيقاظه من النوم وسحبه إلى الخارج والاعتداء عليه واصطحابه الى أحد الباصات واستكمال عملية الاعتداء بعدما سرقوا هاتفين الأول بقيمة 60 درهم والأخر بقيمة 300 درهم، حيث ألقى القبض على المتهمين وتحرير المجني عليه الذي لم يذكر سبب الاعتداء.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة في دبي تبين أنه في نفس يوم الواقعة فوجئ المجني عليه بـ3 أشخاص من نفس جنسيته قاموا بإيقاظه من النوم في غرفته والاعتداء عليه بالضرب وطلبوا منه مرافقتهم إلى أسفل البناية حيث كان في انتظارهم باص صغير ودخل أحدهم معه واستكمل عملية الاعتداء فيما ظل اثنين منهم في الشارع، وتصادف وجود أحد الأشخاص من الجنسية الإماراتية الذي لاحظ وجود شيئا غير طبيعيا وعندما اقترب من المكان أكد له أحد المتهمين أن المجني عليه مدين لهم بمبلغ وأنه اختفى منذ فترة وكان يتهرب منهم، ولا يرد على الاتصالات، حيث أفاد شاهد الاثبات أن زميل المجني عليه أكد سرقة هاتفه من نوع سامسونغ إلى جانب هاتفي المجني عليه إلا أنه تم تفتيش المتهم الثالث ولم يعثر معه على أي شيء.