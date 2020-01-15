"سيارة كهربائية مستدامة" تكنس شوارع أبوظبي قريبا

المصدر: أبوظبي- منى خليفة

أطلق مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" سيارة كهربائية الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتتميز الكناسة الكهربائية بالعمل دون أي انبعاثات لغاز ثاني أكسيد الكربون أو أي من الغازات الضارة للبيئة، وتستطيع العمل على مدار 8 ساعات متواصلة دون شحن.

كما أن المركبة مزودة بقدرة تخزينية عالية بنحو 3 متر مكعب مما يجعلها الأمثل في كنس شوارع أبوظبي، وتعد هذه المبادرة سابقة للرؤية المستدامة في الإمارة.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض الإيكوويست في نسخته السابعة، والذي يشهد سباقا مستداماً لعرض مشاريع الأتتمة التي تعد أساساً في تحقيق العديد من التطورات، وهو ما يظهر في مجموعة من الحلول التقنية التي يجدها الزائر إلى معرض "إيكوويست".