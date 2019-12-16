الإمارات تنال 3 جوائز من اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون

المصدر: وام

حصدت جمعية الإمارات لمتلازمة داون بدبي ثلاثا من الجوائز التي يمنحها إتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون سنويا و ذلك عن فئات أفضل الأبحاث والمناصرة الذاتية والجهود الرائدة المبذولة للارتقاء بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون و التي يتنافس فيها الأفراد المشهود لهم بالباع الطويل في خدمة أصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون في دولهم.

جاء خلال الحفل الذي أقيم بفندق " شانغريلا دبي" بحضور رئيس اتحاد دول آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون وعدد من أعضاء الاتحاد والدكتورة منال جعرور رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون و سونيا الهاشمي العضوة الفخرية للجمعية والدكتورة ندى البدري المستشارة الأسرية للجمعية وعدد من المسؤولين .

ونالت نوال آل ناصر نائبة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون جائزة عن فئة الجهود الرائدة المبذولة للإرتقاء بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون وهي أم لشاب متميز وبطل من ذوي متلازمة داون مدمج في مدارس التعليم العام في الصف الحادي عشر وأسهمت جهود آل ناصر منذ عام 2005 و حتى الآن في تطوير الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون.

كما نالت البروفيسورة إيمان جاد المستشارة التربوية لجمعية الإمارات لمتلازمة داون منذ تأسيسها جائزة فئة البحث المتميز في مجال متلازمة داون.

وحصلت الشيخة شيخة القاسمي الممثلة الوطنية عن فئة ذوي متلازمة داون في المنظمة الدولية ومقرها المملكة المتحدة جائزة فئة المناصرة الذاتية لذوي متلازمة داون .

وتتمتع الشيخة شيخة القاسمي بثقافة عالية وشخصية متميزة وهي بطلة وسفيرة من أبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي وممثلة للعديد من المنظمات المحلية والدولية .

وقالت الدكتور منال جعرور إن هذا الفوز يشكل حافزا قويا لبذل المزيد من الجهود لتمكين ودمج أصحاب الهمم في ظل البيئة الخصبة والإمكانيات الكبيرة والدعم اللامحدود من قيادتنا الرشيدة في بلد يؤمن بالتعايش والتسامح والسلام.

وعبرت عن الفخر بفوز الجمعية باستضافة الامارات للكونغرس العالمي لمتلازمة داون 2020 في دبي العام المقبل والذي يقام لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا و يعتبر شهادة عالمية لدور واهتمام الإمارات بأصحاب الهمم من ذوي متلازمة داون .

يذكر أن دولة الإمارات هي أول دولة عربية انضمت لعضوية اتحاد آسيا والمحيط الهادي لمتلازمة داون وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في كولومبو في ديسمبر 2018 ونجحت في استقطاب الاجتماع السنوي الثالث للاتحاد منذ تأسيسه في دولة الإمارات بمشاركة وفود وممثلين عن جمعيات ذات نفع عام لذوي متلازمة داون في 13 دولة .