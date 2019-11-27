شرطة دبي توفر للسائقين معلومات عن الحوادث والازدحامات لتجنبها

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، أن "خاصية القيادة" التي توفرها شرطة دبي على تطبيقاتها الذكية بنسختي iOS وAndroid، تتيح لسائقي المركبات على مختلف الطرقات في الإمارة، معلومات عن أماكن الحوادث والإزدحامات لتجنبها عبر اتخاذ الطرق البديلة.

وأضاف العميد الرزوقي أنه من "خاصية القيادة" يستطيع السائقين الاستفادة منها في وقت الذروة خاصة أثناء توجه الطلبة لمدارسهم وعودتهم، حيث بإمكان أولياء الأمور معرفة المعلومات عن أماكن الحوادث الإزدحامات لتجنبها، واتخاذ الطريق البديلة التي يمكنها استخدامها من أجل رحلة ذهاب وعودة من وإلى المدارس في أسرع وقت ممكن.

وأشار العميد الرزوقي إلى أن "خاصية القيادة" تعتبر إحدى الخاصيات الهامة التي توفرها القيادة العامة لشرطة دبي ضمن تطبيقها الذكي من أجل العمل على إسعاد الناس والتيسير عليهم، وذلك بتوجيهات مباشرة من سعادة القائد العام لشرطة دبي اللواء عبد الله خليفة المري.

والعميد الرزوقي أن خاصية القيادة طورها فريق عمل الادارة العامة للذكاء الاصطناعي ضمن التطبيق الذكي لشرطة دبي بنسختي iOS وAndroidتماشياً مع توجّهات حكومة دبي الذكيّة ومبادرات مدينة دبي الأذكى عالمياً.

ولفت العميد الرزوقي إلى أن "خاصية القيادة" توفر لمستخدميها الاطلاع على خارطة الحوادث والتي تحتوي على أماكن الحوادث مباشرة، إلى جانب التعرف على مواقع مراكز الشرطة والصيدليات المناوبة بالإضافة إلى مواقع المستشفيات في دبي.

وأوضح أن هذه الخاصية تقوم بإرسال تنبيهات للسائقين، في حال وجود حادث في مسارهم وإبلاغهم باتخاذ طرق بديلة، كما توفر الخاصية أيضاً خدمة تحديد المسافة بالكيلومتر في حال اقتراب السائق من منطقه الحادث لاتخاذ طرق بديلة.

ودعا العميد خالد ناصر الرزوقي، الجمهور بشكل عام وأولياء أمور الطلبة بشكل خاص إلى الاستفادة من هذه الخاصية التي توفر عليهم الوقت وتمكنهم من اتخاذ طرق بديلة لتلافي الاختناقات المرورية.