المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة يطلق برنامج "المهارات الإعلامية المتقدمة"

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، أمس الاثنين أولى فعاليات "برنامج المهارات الإعلامية المتقدمة" والذي يتناول أحدث توجهات الإعلام الجديد وقنوات التواصل الاجتماعي بهدف الإسهام في تعزيز جودة الرسائل الإعلامية الحكومية المقدمة لمجتمع رأس الخيمة ودولة الإمارات والعالم.

ويتضمن البرنامج، الذي ستعقد فعالياته بشكل دوري، عدداً من ورش العمل والمحاضرات المتخصصة لعرض أحدث تقنيات ومهارات التواصل الإعلامي أمام العاملين في مجالي الإعلام الحكومي والاتصال المؤسسي في حكومة رأس الخيمة بمشاركة نخبة من أفضل الخبراء والمختصين في مجال الإعلام داخل الدولة.

وأكدت هبه فطاني، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، أن "برنامج المهارات الإعلامية المتقدمة" يمثل جزء من استراتيجية المكتب الرامية إلى إعداد كوادر إعلامية حكومية تواكب مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، من خلال إعداد رسائل إعلامية مبتكرة تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، وكذلك دعم جهود الجهات والدوائر في حكومة رأس الخيمة لتعزيز الخطاب الإعلامي للإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وإبراز ما تشهده من منجزات ونجاحات في مختلف القطاعات.

فعاليات متنوعة

ويهدف البرنامج إلى مواكبة المتغيرات التكنولوجية المتسارعة في الحقل الإعلامي ووسائل التواصل الاجتماعي والاستجابة لها عبر تطوير رسائل ذات مضمون إيجابي فعال قادر على بناء جسور من التواصل الإيجابي بين الحكومات وأفراد المجتمع بغية تحقيق الهدف المشترك والمتمثل في تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية لإمارة رأس الخيمة في الإمارات والمنطقة والعالم.

وخلال أولى فعاليات البرنامج، عُقدت ورشة عمل "وسائل التواصل الاجتماعي – المهارات المتقدمة"، التي قدمتها شركة "استرو لابز" المختصة بمجالات التدريب والإعلام الرقمي، بمشاركة الإعلامية فرح آل إبراهيم، رئيسة قسم التواصل الاجتماعي بقناة العربية والحدث، والتي أطلعت المشاركين على أحدث التطورات المعمول بها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.