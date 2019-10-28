الطقس غدا صحو بوجه عام

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام، ورطبا ليلا وصباح الأربعاء على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 16 – 28 كم/ ساعة، تصل إلى 38 كم/ساعة أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:35 والمد الثاني عند الساعة 02:18 والجزر الأول عند الساعة 20:00 والجزر الثاني عند الساعة 07:44.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:48 والمد الثاني عند الساعة 23:09 والجزر الاول عند الساعة 16:20 والجزر الثاني عند الساعة 04:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 38 24 70 15 دبي 37 25 60 20 الشارقة 36 22 65 25 عجمان 36 23 70 25 أم القيوين 37 21 70 25 رأس الخيمة 38 20 70 20 الفجيرة 33 26 80 45 العين 38 26 55 15 ليوا 39 23 75 15 الرويس 38 23 85 20 السلع 38 23 80 25 دلما 36 29 85 35 طنب الكبرى 36 28 85 40 طنب الصغرى 36 28 85 40 أبو موسى 36 28 85 40.