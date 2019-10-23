"وزارة شؤون المجلس الوطني" تفوز بجائزة "ستيفي العالمية"

المصدر: وام

تسلم وفد من وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي برئاسة سامي بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة جائزة "ستيفي العالمية" التي فازت بها الوزارة عن فئة أفضل إدارة موارد بشرية لعام 2019، وذلك خلال حفل أقيم في النمسا.

وكانت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي حصدت الفئة الفضية من الجائزة بعد اختيارها من لجنة تحكيم مختصة تضم خبراء ومختصين من بين أكثر 4000 جهة عالمية حكومية وخاصة من 74 دولة من مختلف أنحاء العالم تقدمت للمنافسة على الجائزة.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "نحن سعداء بهذا الإنجاز التي يضاف إلى سجل الوزارة الحافل بالجوائز تكريما لجهودها في تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية في شتى مجالات العمل، وهذه الجائزة بمثابة اعتراف عالمي بالحلول المتطورة التي تتبناها الوزارة في إدارة الموارد البشرية والاستثمار فيها لتطوير مستوى كفاءتها لتكون عنصرا مهما في تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتقديم خدمات وفق أعلى معايير الجودة العالمية".

وأضاف: "تشكل هذه الجائزة حافزا مهما لنا للمضي في مسيرة إعداد جيل من الكفاءات لديها القدرة والمؤهلات التي تمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات في تقديم خدمات حكومية تواكب التطور في بيئة العمل، وتنافس وتفوق جودتها ما تقدمه الشركات والمؤسسات الخاصة".

وتوجه لوتاه ببالغ الشكر والتقدير إلى كافة موظفي وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي لجهودهم في تحقيق هذا الإنجاز. داعيا إلى مواصلة التميز في الكفاءة بالأداء الوظيفي العالي وصولا إلى مستويات جديدة من الريادة والتميز.

من جانبه قال سامي بن عدي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في الوزارة: "حصولنا على هذه الجائزة هو اعتراف بجودة المعايير العالمية التي نطبقها في التوظيف الأمثل لمواردنا البشرية، وتقديرا لجهودنا والعمل الجاد في تأهيل الكفاءات الوطنية لتكون قادرة على دعم مسيرة تميز دولة الإمارات في شتى المجالات".