منصور بن زايد يستقبل وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اليوم في قصر الوطن معالي سردار عمر زاقوف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان.

جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء فارس محمد المزروعي المستشار في وزارة شؤون الرئاسة وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.