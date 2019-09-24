"البيان" في المؤتمر الإعلامي الأخير لرواد الفضاء في بيكونور

المصدر: بيكونور(كازخستان) - إبراهيم توتونجي

من خلف زجاج حاجب، تمكنت وسائل الإعلام من كل دول العالم من الالتقاء للمرة الاخيرة برواد الفضاء الإماراتيين والأميركيين والروس الستة، الذين سينطلق ثلاثة من بينهم إلى المحطة الدولية للفضاء غداً في تمام الساعة 5:58 بتوقيت الإمارات ومن بينهم رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري.

وبدا هزاع المنصوري وسلطان النيادي بصحة ومعنويات عالية، وكانا يبتسمان ويجيبان بثقة وفخر عن أسئلة الصحافة الروسية والعالمية، إلى جانب وفود الصحافة العربية.

شاهد لحظة دخول رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي إلى المؤتمر الصحافي الأخير قبل ساعات من انطلاق المنصوري غدا إلى المحطة الدولية للفضاء.

وتحدث رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خلال المؤتمر الصحفي عن استقبال الشيخ زايد بن سلطان "طيب الله ثراه" لرواد الفضاء، مشيراً إلى أن الأمر تحول إلى حقيقة بفضل القيادة الرشيدة، وأن سقف الطموحات ارتفع، وأضاف: "شارتنا تحمل الرقم واحد وهذا يعني أن العديد من المهمات الأخرى سوف تلي هذه المهمة".