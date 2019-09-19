إقامة دبي تحتفي بالضيوف السعوديين

المصدر: البيان الإلكتروني

شاركت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الشعب السعودي فرحة الاحتفال بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يصادف الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري تحت شعار " همة حتى القمة" بطرق مبتكرة ومميزة لاستقبال هذه المناسبة بروح الإخاء والمحبة.

حيث استقبل مأموري جوازات مطار دبي الدولي في المبنى 1 الأشقاء السعوديين بالورود وبطاقات التهنئة والعرضة السعودية، كما تم توزيع شرائح اتصال مجانية على المسافرين تتضمن بيانات ودقائق مجانية منذ لحظة وصولهم إلى المطار للاستمتاع بتجربة متكاملة ومميزة أثناء إقامتهم في بلدهم الثاني.

وفاجأت إقامة دبي المسافرين السعوديين بوضع شعار "معاً أبداً" على أجهزة بصمة العين، بالإضافة إلى ختم خاص يحمل عبارة "السعودية الإمارات معاً _ ابداً " الذي يؤكد أن الإمارات والمملكة على النهج ذاته معاً أبداً في المصير، وفي خدمة الإسلام، وفي الدفاع عن الأوطان. كما ميّزت إقامة دبي البوابات الذكية باللون الأخضر لتعكس الاحتفاء بهذه المناسبة.

وقام موظفو إقامة دبي بتقديم الحلويات والعطور العربية كهداية رمزية بسيطة تعبر عن عمق المشاعر الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، بالإضافة الى توزيع كتيب خصومات على المسافرين القادمين من المملكة لبعض المحلات التجارية والمطاعم في دبي مول والداون تاون، والنخلة وذا بوينت

وبهذه المناسبة قال اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي " إننا سعداء بمشاركة اخواننا السعوديين فرحتهم بالاحتفال بيومهم الوطني الـ 89 ومشاركتهم هذه الذكرى السعيدة التي تعكس الوحدة والتراث والمصير المشترك بين البلدين.

فالعلاقات الوثيقة والمميزة بين دولة الامارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة أصبحت نموذجا يحتذى به في العلاقات بين الدول، مضيفاَ أن الإدارة حرصت على توفير كافة التسهيلات وتسخير كافة الجهود والإمكانات لخدمة الأشقاء السعوديين القادمين من المملكة وذلك تقديراً للعلاقة التاريخية التي تربطنا معهم والتي تزداد كل يوم تماسكاً وقوة.

كما هنأ اللواء المري المملكة قائلاً:" نبارك للقيادة والشعب السعودي بيومهم الوطني وفق الله خادم الحرمين وولي عهده لدوام عزها ومجدها وأدام عليهم أمنهم ووفقهم لخدمة الاسلام والمسلمين."

وأعرب المسافرين السعوديين عن سعادتهم بهذه الحفاوة الطيبة التي عكست الروابط الاخوية كما عبروا عن شكرهم بهذه اللفتة الكريمة التي قام بها موظفي إقامة دبي والتي تركت أثراً بالغاً في نفوسهم سائلين الله تعالى أن يديم على هذا البلد الأمن والاستقرار في ظل قيادته.