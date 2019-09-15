رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام يلتقى وفداً إعلامياً إماراتياً

المصدر: وام

استقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية المصرية للإعلام سعادة منى غانم المري المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي رئيسة نادي دبي للصحافة بحضور سعادة جمعة مبارك الجنيبي سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية و الوفد المرافق لهما.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز آليات التعاون في مختلف المجالات الإعلامية بين مصر والإمارات خاصةً على صعيد التبادل البرامجي والإخباري وتفعيل التدريب المشترك.

وأكد حسين زين "أهمية التنسيق والتواصل مع الأشقاء في دولة الإمارات حول مختلف القضايا الإعلامية والعمل على تطوير رسالة الإعلام العربي وتعزيز قدراته بما يواكب التحولات المختلفة التي يشهدها العالم". وأثنى الجانبان على التعاون الدائم والمثمر بين إعلام البلدين الشقيقين.

وعقب اللقاء زار الوفد عدداً من استديوهات الهيئة الوطنية للإعلام، وأعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تحديث وتطوير العمل بها.