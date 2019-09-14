تعرفوا على الكوادر الـ 4 التي أشاد محمد بن راشد بكفاءتها المهنية

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأداء مراكز الخدمات الحكومية الخمسة التي حققت أفضل تقييم على مستوى الدولة، من خلال حرصها على تطبيق أعلى معايير الخدمات الحكومية التي تتماشى مع أهداف برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة. كما أثنى سموه على عدد من الكوادر الإدارية المتميزة من أمثال المساعد أول محمد الظهوري الموظف المتميز في مركز المرور والترخيص في إمارة عجمان، وسارة الجسمي مسؤولة مركز وزارة التربية والتعليم في إمارة عجمان، والمساعد أول فاطمة الدرمكي الموظفة المتميزة في مركز شرطة واسط بالشارقة، ومريم الزعابي المسؤولة بمركز برنامج الشيخ زايد للإسكان برأس الخيمة.

تعرفوا على المسيرة المهنية المتميزة لهؤلاء الأشخاص الأربعة والخدمات النوعية التي يقدمونها ونالوا عليها الثناء والشكر ورضا المتعاملين.

سارة الجسمي - مدير مركز عجمان - وزارة التربية والتعليم

الإشراف على مركز سعادة المتعاملين – عجمان منذ بداية عام 2019.

تدير مركز الخدمة في صالة استقبال المتعاملين، تتواجد معهم وتشرف على خدمتهم بشكل مباشر.

مدرب معتمد من مكتب رئاسة مجلس الوزراء - دورة السعادة والإيجابية.

تدريب كافة الموظفين على دورة السعادة والإيجابية.

إعداد ورش تعريفية على معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة لكافة الموظفين.

الإشراف على تطبيق معايير برنامج الإمارات على كافة المراكز.

وضع خطط تصحيحية لدراسة رؤى المتعاملين من دراسات عدة وصوت المتعامل

تنظيم جلسات العصف الذهني.

مريم الزعابي رئيس قسم إسعاد المتعاملين – مركز رأس الخيمة - برنامج الشيخ زايد للإسكان

رئيس قسم إسعاد المتعاملين – المنطقة الشمالية منذ عام 2018.

تحرص مريم على مساعدة المتعاملين وتقدم لهم تجربة استثنائية وخاصة كبار السن منهم.

تدير صالة المركز بإتقان شديد وتوفر أفضل خدمة ممكنة للمتعاملين.

فازت بالجائزة الداخلية لأفضل رئيس قسم.

فازت بالجائزة الداخلية كأفضل موظف إداري.

قدمت الكثير من المبادرات التي أسهمت في رفع مستوى السعادة في المركز منها :

(نوصلكم وين ما كنتوا - لقاء السعادة الأسبوعي - عربة السعادة - لنسعدهم للأيتام بالتعاون مع الهلال الأحمر).

مساعد أول فاطمة الدرمكي موظفة استقبال - مركز شرطة واسط بالشارقة - وزارة الداخلية

فاطمة موظفة متميزة في مركز شرطة واسط التابع لوزارة الداخلية، مفعمة بروح الود والحيوية.

تخلق جواً من الأريحية لدى المتعاملين ولا تتوانى عن تقديم المساعدة لهم.

عملت فاطمة في القيادة العامة لشرطة الشارقة لمدة 19 عاماً أسندت إليها العديد من المهام والاختصاصات الوظيفية، والتي لم تتوان يوماً عن أدائها بجدارة وبشكل يفوق التوقعات.

أسهم تدرجها في مختلف المهام والتخصصات بإكسابها العديد من المهارات السلوكية والوظيفية حيث لامست احتياجات المتعاملين وتوقعاتهم ومدخلات إسعادهم مما جعل فاطمة في واجهة مركز شرطة واسط منذ عام 2015 لتصوغ تجربة مختلفة للمتعاملين

فازت بفئة الأم المثالية في جائزة وزير الداخلية للتميز - مرحلة القائد العام – الدورة الخامسة.

حاصلة على عدد 46 شهادة شكر من جهات داخلية وخارجية لتميزها في التعامل مع المتعاملين.

مساعد أول محمد الظهوري موظف استقبال - مركز مرور والترخيص بعجمان - وزارة الداخلية