"طرق دبي" تفتتح مشروع تطوير شارعي اليلايس والأصايل

المصدر: البيان الإلكتروني

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات اليوم السبت، مشروع تطوير محوري شارع اليلايس والاصايل، حيث يسهم شارع اليلايس في تعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد وشارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، فيما يعد شارع الأصايل محوراً موازياً لشارع الخيل وشارع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الامارات، ويسهم المشروع ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وتوفير مداخل ومخارج إضافية للمشاريع التطويرية في المنطقة مثل مشروع الفرجان وديسكفري جاردنز ومشروع جبل علي التطويري.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: "إن تنفيذ المشروع جاء بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها إمارة دبي، وتلبية متطلبات النمو والتوسع العمراني، وتحقيق السعادة للسكان، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحور شارع اليلايس، ليصل لقرابة 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يسهم في تقليص زمن الرحلة بين التقاطع السابع على شارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد، إلى قرابة أربع دقائق".

وأضاف: "يعد مشروع تطوير شارعي اليلايس والأصايل جزءاً من مشروع الطرق الموازية، ويبلغ طول شارع اليلايس الواقع ضمن المشروع الحالي ستة كيلومترات، ويمتد من شارع الشيخ زايد عند التقاطع السابع، إلى شارع الشيخ محمد بن زايد عند تقاطع الحوض، إضافة إلى تطوير شارع الأصايل ليتم خلال هذه المرحلة ربط منطقة جبل علي الصناعية، بمنطقة جزر جميرا وتلال الإمارات بطول خمسة كيلومترات"،مشيراً إلى أن الطاقة الاستيعابية لشارع الأصايل تبلغ تسعة آلاف مركبة في الساعة، وبذلك يكون أحد المحاور البديلة لشارع الخيل وشارع الشيخ زايد من منطقة الخليج التجاري امتداداً عبر منطقة القوز وصولاً الى منطقة جبل علي الصناعية.

وأضاف: "تضمن المشروع زيادة عدد المسارات على شارع اليلايس، من ثلاثة مسارات إلى خمسة مسارات في كل اتجاه من شارع الشيخ زايد إلى شارعي الشيخ محمد بن زايد والإمارات، وبطاقة استيعابية للحركة المرورية تقدر بنحو 20 ألف مركبة في الساعة في الاتجاهين، كما يتضمن المشروع استكمال بقية مسارب الربط من وإلى التقاطعات العلوية على شارعي الخيل الأول والأصايل على طول محور شارع اليلايس بسعة كلية تبلغ سبعة مسارات في كل اتجاه، وذلك لتوفير الحركة المرورية من وإلى شارعي الأصايل والخيل الأول".

منوهاً بأن نطاق العمل يشمل إنشاء تقاطعين علويين مجسرين محكومين بإشارات ضوئية روعي فيها مسار مشروع قطار الاتحاد، الأول عند تقاطع شارع اليلايس مع شارع الخيل الأول، والثاني عند تقاطع شارع اليلايس مع شارع الأصايل، إضافة إلى جسر علوي لخدمة الحركة المرورية للمركبات القادمة من شارع الأصايل جنوباً إلى شارع اليلايس شرقاً.

وأشار إلى أن المشروع تضمن: "استكمال امتداد شارع الأصايل، بطول قرابة خمسة كيلومترات، بسعة ثلاثة مسارات في كل اتجاه، ليربط منطقة جبل علي الصناعية، بمنطقة الخليج التجاري، كما تم خلال مرحلة المشروع الحالي تزويد الشارع بجسر علوي بسعة مسارين على امتداد شارع الأصايل، بطول قرابة كيلومترين، بحيث يوفر حركة مرورية للقادمين من شارع قرن السبخة، باتجاه شارع الشيخ محمد بن زايد، وسيتم ربط الشارع مع مخارج مجسّرة حرّة الحركة من مشروع الفرجان التطويري، كما يشمل المشروع إنشاء ست إشارات ضوئية سطحية على شارع الأصايل لتوفير مداخل ومخارج لبعض المشاريع التطويرية القائمة، مثل ديسكفري جاردنز والفرجان".