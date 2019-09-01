شرطة رأس الخيمة تطلق مبادرة مرافقة نزيل مع أبنائه في أول يوم دراسي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مبادرة انسانية في أول أيام العام الدراسي تمثلت في السماح لأحد نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بمرافقة أطفاله إلى المدرسة في أول أيام العام الدراسي 2019- 2020 من خلال الاستفادة من نظام المراقبة الشرطية الإلكترونية "السوار الالكتروني " الذي يحدد مكان تواجد حامله.

وأشار اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن إطلاق هذه المبادرة الهادفة إلى تعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية ورسم الفرحة والبهجة على شفاه وفي قلوب أبناء نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية يأتي ضمن المبادرات النوعية التي تحرص شرطة رأس الخيمة على إطلاقها بشكل مستمر في مختلف المناسبات.

وأضاف أن المبادرة تضمنت مرافقة أحد النزلاء لأبنائه في رحلتهم الصباحية في أول أيام العام الدراسي في صورة تسعى لتجسيد أواصر التلاحم المجتمعي وتعزيز المحبة وإشاعة الفرح والسرور بينهم في الوقت الذي تم فيه الاستفادة من نظام السوار الالكتروني الذي تم اطلاقه في وقت سابق والذي يتيح متابعة ومراقبة النزلاء عبر استخدام التقنيات الالكترونية الحديثة في تتبع حركة النزيل المستفيد من هذه المبادرة ، لافتاً إلى أن هذه النوعية من المبادرات تسهم في اظهار الوجه الانساني لجهاز الشرطة الذي يحرص على تعزيز الروابط الانسانية والمجتمعية وتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين ولكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة.

وأوضح اللواء النعيمي أن وزارة الداخلية استحدثت نظام المراقبة الالكترونية من أجل الانسان وهو ما نسخره اليوم في تعزيز التلاحم المجتمعي والأسري وبناء الانسان الإماراتي، مؤكداً على مضي شرطة رأس الخيمة قدما في إطلاق مثل هذه المبادرات ايمانا منها بأهميتها على الصعيدين الفردي والمجتمعي وفي تحقيق أهداف ورؤية وزارة الداخلية.