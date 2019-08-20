شرطة دبي تطلق حملة "يوم بلا حوادث" للعام الثاني على التوالي

المصدر: البيان الإلكتروني

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، للعام الثاني على التوالي حملة "يوم بلا حوادث"، الرامية إلى توعية أفراد المجتمع بإجراءات السلامة المرورية، والوصول إلى صفر حوادث بليغة ووفيات خلال اليوم الأول من العام الدراسي الجديد، والذي يوافق الثاني من شهر سبتمبر.

جاء الإعلان عن إطلاق الحملة التي تنظمها إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، خلال مؤتمر صحفي تم عقده في نادي ضباط شرطة دبي بالقرهود، بحضور العقيد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة، والعقيد فيصل عيسى القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني، والعقيد خزرج ماجد محمد الخزرجي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة للمرور، والمقدم الدكتور عبدالرحمن شرف المعمري، نائب مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والسيد عبدالله جاسم مدير إدارة حرم الطرق بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وممثلين آخرين عن الهيئة.

وأكد العقيد جمعة بن سويدان أن إطلاق حملة "يوم بلا حوادث" للعام الثاني على التوالي، يأتي بعد النتائج الإيجابية الكبيرة، التي حققتها الحملة بعد إطلاقها العام الماضي، لافتا إلى أن الحملة جاءت بتوجيهات من اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وانطلاقا من حرص شرطة دبي على أن يكون يوم عودة الطلبة إلى مدارسهم بلا حوادث، ما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي المتمثل في المدينة الآمنة.

مشيراً إلى أن الحملة يتم تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيتين لشرطة دبي وبالتعاون مع أفراد المجتمع.

وكشف مدير الإدارة العامة للمرور أن الحملة نجحت في تحقيق مستهدفها الأول والمتمثل في صفر حوادث بليغة ووفيات لليوم الأول في العام الدراسي 2018، كما نجحت في تخفيض نسبة الحوادث البسيطة خلال اليوم الأول من العام الدراسي، حيث سجلت إمارة دبي انخفاضاً ملحوظاً في جميع الحوادث المرورية، وبلغ إجمالي عدد حوادث الإصابات أربعة حوادث خلال عام 2018، مقارنة بثمانية حوادث عام 2017. كما أدى هذا الانخفاض إلى تقليل عدد المركبات المتضررة جراء الحوادث، حيث بلغ عدد المركبات المتضررة عام 2018 ستة مركبات فقط، مقارنة بـ 15 مركبة متضررة في العام 2017.

حملات تسويقية

أوضح العقيد بن سويدان، أن الحملة تشمل كافة سائقي المركبات في مدينة دبي، ومستخدمي الطرق. وتهدف الحملة المرورية التوعوية إلى تقويم سلوك السائقين من خلال إشراكهم بالمسؤولية المجتمعية، وتكاتف جهود أفراد المجتمع من أجل تحقيق المصلحة العامة، وصولاً إلى الهدف الأسمى والأكبر وهو "شوارع أكثر أمانا".

وأشار العقيد بن سويدان إلى أن شرطة دبي اتخذت آلية تسويق مكثفة للحملة، تشمل مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام والإعلان والمنصات المقررة في الأماكن المحددة بالتعاون مع الشركاء والجهات الخارجية المشاركة، من دوائر حكومية ومؤسسات خاصة ومراكز تجارية.

وثيقة تعهد

ودعا العقيد بن سويدان أفراد المجتمع إلى التسجيل في الصفحة الإلكترونية المخصصة للحملة "يوم بلا حوادث" على الموقع الرسمي لشرطة دبي التي تحتوي على "وثيقة تعهد" للسائقين وأفراد المجتمع، ويمكنهم من خلالها المشاركة في الحملة والتوقيع على مجموعة من الالتزامات من خلال تسجيل أسمائهم أو أرقام ملفاتهم المرورية أو أرقام هواتفهم، وذلك على الرابط التالي:



https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏www.dubaipolice.gov.ae/‏‏‏‏wps/‏‏‏‏portal/‏‏‏‏home/‏‏‏‏miscellaneouslinks/‏‏‏‏day_without_accident

ويقدم المشاركون في الحملة مجموعة من التعهدات أهمها الالتزام بقوانين السير والمرور، ربط حزام الأمان أثناء القيادة، الالتزام بالسرعة المحددة للطريق، ترك مسافة آمنة بين المركبات، عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، إعطاء المشاة حقهم عند العبور، فيما سيتم إرسال شهادات شكر وتقدير موقعة من القائد العام لشرطة دبي، إلى المشاركين في الحملة، وتقديم جوائز قيمة لهم، مثل خصم 50% على رسوم حجز المركبات، و50% على النقاط السوداء، إضافة إلى منح نقاط بيضاء للسائقين الملتزمين.

مسابقة التحدي

كما أعلن العقيد فيصل عيسى القاسم، عن إطلاق مسابقة تحت وسم DP_challenge# عبر موقع التواصل الاجتماعي "الانستغرام"، لأفضل صورة وفيديو توعوي يتم التقاطها لخدمة أهداف الحملة، بهدف تشجيع مختلف شرائح المجتمع على المشاركة بأفضل الصور والفيديوهات المُلتقطة بكاميراتهم.

وأشار إلى أن المشاركة في المسابقة تتم عبر الحساب الشخصي للمتسابق في الإنستغرام على الوسم DP_challenge# وتتضمن المسابقة مجموعة من الشروط التي يجب على المتسابقين الالتزام بها، وهي: الفكرة المبتكرة في تقديم العمل المشارك، على أن يعكس أهداف حملة يوم بلا حوادث، مع عمل لشرطة دبي عبر وسم DP_challange#، أما بالنسبة للمعايير الفنية للعمل المشارك به، فيجب أن لا تتعدى مدة الفيديو الـ 90 ثانية ولا تقل عن 20 ثانية، وأن تكون الصور المُشاركة بصيغة JPEG تكون ذات جودة ودقة عاليتين. عدا عن الالتزام بالآداب العامة والقوانين، وعدم انتهاك خصوصية الآخرين عند التقاط الصور والفيديوهات.

وأشار العقيد فيصل، إلى أن الفائزين بأفضل ثلاثة أعمال عن كل فئة، ستقدم جوائز قيمة لهم، موضحاً بأن المشاركات تخضع لتقييم لجنة محكمة من قبل الفريق الإعلامي في إدارة الإعلام الأمني، ما يضمن توفر أعلى معايير المصداقية والشفافية في تقييم الأعمال المشاركة.

التكريم

وعلى هامش المؤتمر الصحفي، كرم العقيد جمعة بن سويدان مجموعة من المشاركين في حملة "يوم بلا حوادث" عن العام الماضي ممن وقعوا على وثيقة التعهد بالالتزام، وتم منحهم جوائز عينية قيمة.