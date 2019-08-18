قرقاش: اعتداء حقل الشيبة دليل على ازدراء مليشيا الحوثي للحل السياسي

المصدر: البيان الالكتروني

اعتبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، الاعتداء الإرهابي، الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل ومصفاة الشيبة بالمملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران، دليلا آخر على ازدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاعتداء ذو طبيعة إعلامية لا غير.

جاء ذلك من خلال تغريدة لمعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش عبر حسابه على تويتر، قال فيها: الهجمات الحوثية على حقل الشيبة، وبرغم طبيعتها الإعلامية، دليل آخر على ازدراء المليشيا للجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، مؤكدا أن استمرار الاعتداءات الحوثية هو الخطر الأكبر الذي يحيق باتفاق ستوكهولم.

وشدد معاليه على أن توحيد الصفوف وتعزيز أداء الحكومة اليمنية ضروري في المرحلة القادمة للتصدي لمؤامرات الحوثيين.