الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان: دبي حققت قفزات رائدة في جميع المجالات

المصدر: وام

أكدت لور سليمان مديرة الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن اختيار مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات دورته الخمسين بمقر الجامعة العربية في القاهرة دبي عاصمة للإعلام العربي 2020 يعتبر خطوة نحو المزيد من الريادة والطموح والتقدم، خصوصاً أن دبي حققت قفزات رائدة في جميع المجالات.

وقالت إن هذه الخطوة تشكل مساحة حوار وتأتي تتويجاً لجهود لدولة الإمارات عموما وإمارة دبي خصوصاً التي تسجل تقدماً مستمرا في الإعلام الحديث الذي يواكب التطورات التكنولوجية والعملية وذلك من منطلق توجهها ودورها الريادي في مجالات الإعلام والاتصال ومخاطبة الرأي العام بلغة العصر لمواجهة التطرف والإرهاب.

وأوضحت أن دبي نفذت استراتيجية متطورة لاسيما على صعيد تطبيق سياسة الحكومة الذكية وفعلت إدارة التواصل الدولي بشكل أكبر مع معظم وسائل الإعلام الشهيرة عالميا وباللغات كافة.