تأخر إطلاق القمر الصناعي "عين الصقر/1" لسوء الأحوال الجوية

المصدر: وام

قررت شركة أرينا سباس تأخير إطلاق القمر الصناعي " عين الصقر /1 " بسبب الظروف الجوية غير الملائمة، وارتفاع الرياح فوق مركز غيانا الفضائي على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية حتى يوم الاثنين الموافق 8 يوليو الجاري في تمام الساعة 5:53:03 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات كانت قد أكملت كافة الاستعدادات لإطلاق القمر الصناعي " عين الصقر /1 " إلى مداره يوم السبت الموافق السادس من يوليو الجاري، حيث مرت الاستعدادات لإطلاق " عين الصقر /1 " بمراحل مختلفة، كما صمم القمر لتوفير تغطية عالمية لمدة عشر سنوات قادمة للاستخدام العسكري والمدني.