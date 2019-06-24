الحكم في جريمة سرقة مجوهرات بـ21 مليوناً من فيلا مسكونة

المصدر: دبي-رامي عايش

أدانت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم 3 أمريكيين دخلوا الدولة بتأشيرة زيارة، بجريمة سرقة مجوهرات وساعات ثمينة وإكسسوارات ومبالغ تقدر قيمتها مجتمعة بنحو 20 مليونا و700 الف درهم، من فيلا رجل أعمال أوروبي في منطقة تلال الامارات في نهاية شهر فبراير الماضي، وأمرت بحبسهم 3 سنوات والابعاد عن الدولة.

وأشارت التفاصيل إلى أن الجناة حضروا إلى دبي من موطنهم خصيصاً لاستهداف الفلل الواقعة في المجمعات السكنية الراقية، من بينها هذه الفيلا قيد الدعوى التي سطوا عليها عند الساعة السادسة والنصف مساء، دون أن يشعر بهم أحد من أهل المنزل الذين كانوا متواجدين في الطابق الأرضي، بمن فيهم الخادم الذي اكتشف الجريمة عندما صعد إلى الطابق "العلوي" بعد وقت قصير من "السرقة"، للتأكد من إغلاق الإضاءة وأجهزة التكييف، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليهم في اليوم التالي في مقر سكنهم قبل الفرار من الدولة بالمسروقات.

شهادة المجني عليه

ويشهد المجني عليه وهو رجل أعمال أوروبي عمره 66 سنة، أنه بينما كان متواجداً في منزله (فيلا واسعة من طابقين) في تلال الإمارات مساء يوم الواقعة، ذهب الخادم إلى الطابق الأول للتأكد من إغلاق الإضاءة، وأجهزة التكييف، والأبواب، ولدى دخوله مكتبه، تفاجأ بوجود بعثرة داخله، ثم توجه إلى غرفتين أخريين في الطابق عينه فوجدهما مغلقتين من الداخل، ليعود إليه مسرعاً ويخبره بما شاهده، قبل أن يتوجه هو وزوجته للتأكد بنفسهيما من رواية الخادم، ويكتشف أن الخبر صحيح، ويستدعي الشرطة للمباشرة في التحقيقات الأولية.

وأضاف انه بحضور الشرطة ومعاينة مسرح الجريمة، تبين ان اللصوص استخدموا سلما متحركاً في كسر قفل نافذة احدى الغرف والدخول اليها، وسرقوا من الفيلا 14 ساعة نسائية ثمينة تقدر 1.5 مليون دولار امريكي، وساعة أخرى رجالية قيمتها 50 ألف دولار امريكي، و3 حقائب نسائية قيمتها 15 ألف دولار امريكي، 3نظارات شمسية قيمتها 6 آلاف دولار امريكي، ومجموعة مجوهرات قيمتها 4 ملايين دولار، 4 فصوص ألماس لبدلة رجالية قيمتها 9 الاف دولار امريكي، واكسسوارات لبدلته قيمتهما 5 الاف دولار امريكي، وسبائك ذهبية بقيمة 13 ألف دولار.

كما سرق اللصوص وفق اقوال المجني عليه" مبالغ من عملات مختلفة وهي 10 الاف درهم و2400 دولار و 2000 جنيه إسترليني و 700 دولار كندي و1300 يورو، ونظامي تشغيل صوتي قيمتهما 18 الف درهم.

اعترافات اللصوص

وأقر اللصوص الذين تتراوح أعمارهم بين 27 عاما و31 في التحقيقات، باتفاقهم في موطنهم على الحضور الى دبي، لتنفيذ جرائم سرقة داخل الفلل، وبعد حضورهم بيوم، استأجروا سيارة وتنقلوا بين مناطق "راقية" مختلفة في دبي، لرصد مواقع الفلل السكنية المراد سرقتها، ولدى وصولهم الى تلال الامارات وقع اختيارهم على فيلا كانت تقف امامها سيارة فارهة فقرروا سرقتها، بعد أخذ احتياطات المراقبة، وعادوا اليها مساء اليوم التالي، ونفذوا جريمتهم بالتفاصيل المذكورة أعلاه.