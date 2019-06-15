24.094 ميغاوات كمية الطلب على الكهرباء زوال اليوم

المصدر: البيان الالكتروني

قال الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، إنه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بلغ الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات في الساعة 2:07 من ظهر اليوم 24.094 ميغاوات.

جاء ذلك في تغريدة للنيادي عبر حسابه على تويتر، قال فيها: نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بلغ الطلب على الكهرباء في دولة الامارات في الساعة 2:07 من ظهر هذا اليوم 24.094 MW.

نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بلغ الطلب على الكهرباء في دولة الامارات في الساعه ٢:٠٧ من ظهر هذا اليوم 24,094 MW — د. مطر حامد النيادي (@UNmatar) June 15, 2019