24.094 ميغاوات كمية الطلب على الكهرباء زوال اليوم

المصدر:
  • البيان الالكتروني
التاريخ:

قال الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة، إنه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بلغ الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات في الساعة 2:07 من ظهر اليوم 24.094 ميغاوات.

جاء ذلك في تغريدة للنيادي عبر حسابه على تويتر، قال فيها: نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة بلغ الطلب على الكهرباء في دولة الامارات في الساعة 2:07 من ظهر هذا اليوم 24.094 MW.

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