الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت قبل قليل، لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال، برئاسة معالي الدكتور سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، أن يوم غد الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور سلطان البادي، أن اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440 هجرية، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، وبناء على الرؤية الشرعية التي تمت، وبعد الاتصالات مع بعض الدول المجاورة، فقد ثبت لديها رؤية هلال شوال لهذا العام، وعليه فإن غدا الثلاثاء الموافق ٤ يونيو 2019 هو اول شهر شوال لسنة 1440 هجرية.

وعقدت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر رمضان لسنة ١٤٤٠ برئاسة معالي وزير العدل، والمستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبو ظبي، والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني بديوان ولي عهد أبو ظبي، والمستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي بدائرة القضاء في أبو ظبي، والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي بدائرة القضاء في أبو ظبي، والمستشار محمد سعد رئيس محكمة استئناف أبو ظبي بدائرة القضاء، والمستشار يوسف حسن رجب رئيس استئناف بمحكمة استئناف رأس الخيمة، وسعادة المهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك، والمستشار طالب محمد الشحي مستشار الشئون الإسلامية بالهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سهيل المهيري مدير مركز اليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ بدائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والدكتور سالم محمد الدوبي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والمهندس صخر سيف عبد الله نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

ونص القرار على أن تقوم جميع المحاكم الشرعية في الدولة بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبو ظبي في "المناطق الوسطى والعين والظفرة" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.