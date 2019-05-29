شرطة الشارقة تنقذ شخصاً فقد السيطرة على مركبته

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيه من غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تمكنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة، من إنقاذ أحد الأشخاص بعد تعطل مثبت السرعة بسيارته على سرعة "125" كيلومتراً/الساعة، وذلك عند نفق الرحمانية بالشارقة على طريق الإمارات قادماً من إمارة عجمان بالاتجاه إلى إمارة دبي.

وقد تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغاً من قائد المركبة في تمام الساعة الثانية ودقيقة واحدة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 29 مايو الجاري يفيد بتعطل مثبت السرعة في مركبته.

وقال العقيد جاسم بن هدة مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، إنه فور تلقي البلاغ من الشخص قائد المركبة، تم التنسيق مع غرفة القيادة والسيطرة بشرطة دبي، وذلك لتأمين خط سير المركبة، كما تم التواصل مع السائق وتزويده بتعليمات السلامة، وربط حزام الأمان واستخدام الإشارات الأربعة للمركبة لتنبيه الآخرين على الطريق.

وأشار العقيد بن هدة إلى أن خلو الطريق من السيارات في ذلك الوقت عزز من فرص عدم وقوع حوادث، وتهدئة قائد المركبة من خلال التواصل معه، وتقديم عدة حلول للسيطرة على مركبته، وفي نفس الوقت قامت دورية شرطة الشارقة بمتابعة المركبة بالقيام بتصرف احترافي تمكنت من خلاله من إيقاف المركبة كلياً وبشكل آمن لسلامة السائق ومركبته عند منطقة "ورسان" بمدينة دبي وتقديم المساعدة اللازمة له.

وأكد العقيد بن هدة جاهزية شرطة الشارقة للتعامل مع كافة البلاغات في الحالات المشابهة، والمواقف الطارئة، داعياً قائدي المركبات إلى التأكد من الصيانة الدورية والمستمرة لمركباتهم لتفادي حدوث مثل تلك المواقف، متمنياً السلامة لكافة مستخدمي الطريق.