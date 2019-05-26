ينتحل شخصية مدير في صحيفة محلية ليسرق بنكا

المصدر: دبي - رامي عايش

نظرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم في قضية اتهام مندوب مبيعات آسيوي بالاستيلاء على 140 ألف درهم من بنك عن طريق الاحتيال والادعاء بأنه يعمل مديراً في احدى الصحف المحلية المرموقة، وأن راتبه الشهري 50 ألف درهم.

وقالت النيابة أن المتهم البالغ من العمر 43 عاما زور مستندات عبارة عن قسيمة إقامة، وكشف حساب منسوب صدوره إلى البنك المتضرر، وادعى أنه يعمل مديراً لدى صحيفة في هيئة المنطقة الإعلامية، وحرّف كشف الحساب ليظهر أن راتبه يبلغ 50 ألف درهم، واستعمل المحررين المذكورين وقدمهما الى البنك ليتمكن بواسطتها من استخراج بطاقة ائتمانية، مشيرةً إلى أن المتهم سحب بعد استلام البطاقة الائتمانية وفي غضون شهر واحد، 140 ألف درهم.

وجاء في التحقيقات أن البنك المذكور قيد الدعوى فتح بلاغاً بالمتهم بعدما تأخر في سداد دفعات البطاقة الائتمانية، وحينها اكتشف أن "الأخير" لا يعمل في الحقيقة في تلك الصحيفة التي نفت بموجب التواصل معها أن يكون لديها مدير بهذا الاسم، كما تبين أن كشف الحساب المقدم لموظفة البنك كان مزوراً.