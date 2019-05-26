عصابة تسرق هواتف متحركة بقيمة 36 ألفاً

المصدر: دبي-رامي عايش

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم قراراً بحبس خمسة آسيويين مدة عام وابعادهم عن الدولة، لإدانتهم بسرقة هواتف متحركة وأجهزة لوحية متنوعة واكسسوارات متعلقة بها، بقيمة تقدر بنحو 36 ألف درهم، بعد تمكنهم ليلاً من اتلاف قفل محل لتجارة الالكترونيات والدخول إليه وسرقة المنقولات المذكورة وبيعها على متهميْن اثنيْن آخرين.

ودلت التحقيقات أن الجناة اتفقوا على تنفيذ الجريمة واعدوا الخطة اللازمة، قبل استئجار سيارة لهذا الغرض الإجرامي والتوجه ليلاً إلى المحل المشار إليه في الدعوى وكسر قفل بابه وسرقة 50 هاتفا متحركاً مختلفة الأنواع، وأجهزة لوحية أخرى، وبطاقات إعادة شحن الرصيد.

واعترف العقل المدبر لهذه الجريمة في تحقيقات النيابة العامة بأنه عرض فكرة السرقة على جميع المدانين فوافقوا على ذلك وتوجهوا إلى المحل الذي يقع خارج المدينة، وكسروا قفل الباب الرئيسي وسرقوا الأجهزة الخليوية واللوحية، وعادوا إلى مقر سكنهم، ثم باعوها في اليوم التالي إلى متهمين آخرين، مشيرا إلى سرقة لوحتي مركبة كانت متوقفة على جانب الطريق في منطقة ديرة، وتثبيتهما على السيارة المستأجرة التي استخدموها لتنفيذ الجريمة بدل اللوحتين الاصليتين لها.