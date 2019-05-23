الإمارات تطلق حملة لمساندة أطفال ونساء الروهينغا

المصدر: أبوظبي. ماجدة ملاوي

أعلنت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي اليوم عن إطلاق حملة مساندة أطفال ونساء الروهينغا بمشاركة ٢٠ منظمة انسانية ووطنية وذلك بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

وتأتي الحملة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة -حفظه الله - وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الاحمر الإماراتي.

ستطلق الحملة التي تهدف إلى لفت انتباه المجتمع الدولي للمأساة الإنسانية للروهينغا غدا الجمعة، بثاً مشتركاً عبر بعض القنوات الفضائية المحلية.

وأوضح الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الدكتور محمد عتيق الفلاحي أنه تم عمل تحالف إنساني إماراتي من 20 منظمة وجمعية إماراتية تعمل على الحد من معاناة اللاجئين الروهينغا.

حيث ستوفر الحملة مواد الإيواء لما يزيد عن 1.2 مليون لاجيء منهم 720 ألف طفل و240 ألف امرأة و48 ألف من كبار السن.