توقعات الطقس ودرجات الحرارة غداً

المصدر: وام

توقع " المركز الوطني للأرصاد" أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئيا ومغبرا أحيانا وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا خاصة على البحر.

حركة الرياح شمالية غربية / 20 - 30 كم / ساعة تصل إلى 40 كم / ساعة على البحر والخليج العربي يكون مضطرب الموج متوسطا ليلا.

ويحدث المد الأول عند الساعة 12:28 والمد الثاني عند الساعة 02:01 أما الجزر الأول عند الساعة 19:27 والجزر الثاني عند الساعة 06:54.

ويكون بحر عمان مضطرب الموج متوسطا ليلا ويحدث المد الأول عند الساعة 08:56 والمد الثاني عند الساعة 22:01 الجزر الأول عند الساعة 15:28 والجزر الثاني عند الساعة 04:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبوظبي 23 15 75 30

دبي 22 16 70 35

الشارقة 23 15 75 30

عجمان 23 16 70 35

أم القيوين 22 15 75 40

رأس الخيمة 24 14 75 45

الفجيرة 27 18 60 20

العين 25 13 75 25

ليوا 25 14 55 20

الرويس 23 17 65 35

السلع 23 16 70 30

دلما 24 16 65 40

طنب الكبرى 22 17 80 45

طنب الصغرى 22 17 80 45

أبو موسى 22 17 80 45