دائرة القضاء في أبوظبي تلغي العطلة القضائية

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إطلاق نظام استمرارية العمل القضائي على مدار العام وإلغاء العطلة القضائية، وذلك في سابقة نوعية في عمل المحاكم إقليمياً، ضمن الجهود الرامية لاستمرارية الريادة والتنافسية وضمان سرعة الفصل في القضايا طوال العام، لتكون أبوظبي ضمن المراكز الأولى العالمية في المنظومة القضائية، بما يسهم في تحقيق هدف حكومة أبوظبي لتكون من أفضل خمس حكومات في العالم.

وقال عبد الله زهران، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي في دائرة القضاء ابوظبي: يُعد مشروع إلغاء العطلة القضائية الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، حيث إنه أرتكز على تحقيق رؤية الإمارة لأن تكون من أفضل 5 حكومات على مستوى العالم، مؤكداً أن النظام يساعد في ممارسة أنشطة الأعمال بالإمارة على مدار العام، ما يسهم على رضى مستخدمي النظام القضائي".

ومن جانب أشار الدكتور جابر الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، إلى أن نسبة الفصل بمحاكم إمارة ابوظبي العام الماضي، بلغت 95.3%، حيث وصل معدل الفصل العام على مستوى محكمة النقض 96.9 %، ووصل معدل الفصل العام على مستوى محاكم الاستئناف 92.4% فيما وصل معدل الفصل العام على مستوى المحاكم الابتدائية 95.8%.