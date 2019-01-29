بلدية رأس الخيمة تطلق استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى الاتحادي حاكم رأس الخيمة، أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة اليوم، برنامج «بارجيل» لاشتراطات المباني الخضراء في رأس الخيمة، بقاعة المؤتمرات بفندق ومنتجع باب البحر بجزيرة المرجان.

وأوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، برنامج «بارجيل» يعتبر من أهم برامج استراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040، والتي تتماشى مع استراتيجية الطاقة 2050 والخطة الوطنية لتغير المناخ في الإمارات.

وأشار إلى أن البرنامج سيتم تطبيقه اختياري خلال 2019 ضمن باقة الحوافز التي تقدمها بلدية رأس الخيمة لتشجيع الشركاء على تبني البرنامج الذي سيتم تطبيقه رسميا بحلول 2020، بهدف دعم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الإمارة، وإنشاء منظومة المباني الخضراء، للحفاظ على البيئة.

وأضاف: يستهدف البرنامج توفير الطاقة بنسبة 30%، وتوفير المياه بنسبة 20%، ورفع توليد مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 20% بحلول عام 2040، ويضم البرنامج لوائح المباني الخضراء، وإدارة الطاقة، وكفاءة إدارة الطرق، وبرنامج الطاقة الشمسية، وتحديث المباني، وإعادة استخدام المياه والري الفعال، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتركيز على المركبات الكهربائية والهجينة.