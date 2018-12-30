حصاد العام 2018 في الإمارات

إعداد البيان الإلكتروني

نستعرض معكم هنا أهم وأبرز الأحداث التي حدثت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2018 في الجانب المحلي

28 فبراير

عدم زيادة في الرسوم الاتحادية خلال 3 سنوات

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، قراراً بعدم زيادة الرسوم الاتحادية لمدة 3 سنوات ترسيخاً للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بالدولة ودعماً لقطاعاتنا الصناعية والتجارية واستقطاباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية، ويعزز هذا القرار توجهات القيادة الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في وضع دولة الإمارات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين والمقيمين في مقدمة أولوياتها الرئيسية، وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاجتماعية والاستثمارية في الدولة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال جميع شرائح المجتمع.

18 مارس

اعتماد السياسة الوطنية للأسرة

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» السياسة الوطنية للأسرة التي تتألف من مرتكزات رئيسية تتناول الزواج ورعاية الأطفال وحماية الأسرة.

وتهدف «السياسة الوطنية للأسرة» إلى توعية الأسرة الإماراتية بحقوقها وواجباتها لضمان مساهمتها في التنمية الاجتماعية المستدامة وذلك من خلال بناء وتكوين أسر إماراتية مستقبلية قادرة على تحمل أعباء الحياة الزوجية ومواجهة ضغوطات الحياة وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الحياة الأسرية بالإضافة إلى الارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة متحملة لمسؤوليتها.

وتتضمن السياسة الوطنية للأسرة 6 محاور أولها محور الزواج الذي يعنى بالشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج ويهدف إلى تهيئتهم لتحمل مسؤولياتهم الزوجية وتوعيتهم بأهمية التوافق النفسي والاجتماعي وكيفية صناعة السعادة الزوجية والتخطيط المالي السليم لضمان الاستقرار الأسري إضافة إلى برامج توعوية لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الشريك.

19 يونيو

تأشيرة لمدة عام لرعايا الدول التي تعاني من حروب

اعتمد مجلس الوزراء في التاسع عشر من يونيو 2018 قراراً بمنح رعايا الدول التي تعاني من حروب وكوارث إقامة لمدة عام في الدولة، وذلك تضامنًا من الدولة مع شعوب هذه الدول، ودعمًا لهم حتى تتحسن أوضاعهم المعيشية أو يصبحوا قادرين على العودة لدولهم.

ونص القرار على السماح لرعايا الدول التي تُعاني من حروب أو كوارث بتثبيت الإقامة لمدة عام بغض النظر عن شروط إقامتهم في الفترة من 1 أغسطس ولغاية 31 أكتوبر من العام 2018، وهي فترة قابلة للتمديد، مع إعفائهم من أي مخالفات أو غرامات مترتبة.وجاء القرار الجديد بما يتوافق مع توجهات الدولة في مد يد العون للمحتاجين والضعفاء في مختلف دول العالم.

03 سبتمبر

إعلان أسماء رواد الفضاء

أعلنت الامارات أسماء أول رائدي فضاء عرب، وهما هزاع المنصوري وسلطان النيادي، وأطلقت الدولة برنامجها الوطني للفضاء، لتطوير القطاع وتأهيل الدفعة الأولى من رواد الفضاء، والقيام بتجارب علمية تعود بالنفع على البشرية، وتحفيز الأجيال الشابة، وترسيخ مكانة الإمارات كشريك عالمي في رحلات الفضاء المأهولة، ودعم رؤية الدولة يعتمد اقتصاد المعرفة.

وبلغ عدد المتقدمين للبرنامج في المرحلة الأولى 4022 شخصا، فيما كانت نسبة الفتيات34%، و بلغ عمر أصغر متقدم 17 عاما، والأكبر 67 عاما، ووصل عدد تخصصات المتقدمين 38، شملت الهندسة، الطيران، الطب، القطاع العسكري، وإدارة الاعمال، فيما تم البدء بتقييم المتقدمين منتصف مايو الماضي، حيث تم ترشيح 95 شخصا تم اختيار 39 منهم في مرحلة لاحقة، ووصلوا إلى 18 مترشحا ثم 9، وصولا للإعلان النهائي عن الأسماء.

02 أكتوبر

اتفاقية بين "الإمارات للفضاء" و "ناسا"

وقعت وكالة الإمارات للفضاء اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لتحديد أطر التعاون بين الجانبين في مجال استكشاف الفضاء ورحلات الفضاء المأهولة، وتحدد الاتفاقية أطر التعاون في مجال البحوث المتعلقة بالبعثات شبه المدارية، والمدار الأرضي المنخفض، والبعثات الاستكشافية المأهولة حول محيط وسطح القمر وما بعده، إلى جانب تدريب رواد الفضاء الإماراتيين من قبل المتخصصين والخبراء في "ناسا"، وبحث فرص استخدام الإمارات للمرافق المتقدمة على متن محطة الفضاء الدولية، ومساهمة الدولة في مشاريع استكشاف القمر.

ويتعاون الطرفان بموجب الاتفاقية على مشاريع بحثية ضمن "مدينة المريخ العلمية" المقرر افتتاحها عام 2020 من قبل مركز محمد بن راشد للفضاء.

15 أكتوبر

" الإمارات للفضاء" تفوز بعضوية دولية

فازت وكالة الإمارات للفضاء بعضوية مجلس التعليم الفضائي الدولي الذي يضم في عضويته نخبة الوكالات الفضائية العالمية، ويسمح انضمام الوكالة إلى المجلس بتوفير مدخلات إقليمية تدعم تحقيق أهدافه في رفع مستوى الوعي الفضائي والترويج لأهمية المواد العلمية، إلى جانب الإسهام في تطوير المهارات المتقدمة المطلوبة للبرامج الفضائية المستقبلية، وستعمل الوكالة من خلال العضوية على الدعم الاستباقي لأنشطة المجلس وتبادل البرامج والعمل المشترك مع جهات ومؤسسات أخرى معنية بالقطاع الفضائي.

16 أكتوبر

إطلاق منصة "مدرسة" الأكبر عربياً للتعليم الالكتروني

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منصة "مدرسة" الإلكترونية التعليمية والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم العربي، ضمن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتضم 5000 درس تعليمي بالفيديو تشمل مواد العلوم والرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء وتغطي المراحل المدرسية من رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر.

وتهدف المنصة الرائدة من نوعها في العالم العربي إلى تطوير محتوى تعليمي متميز باللغة العربية، ترجمةً عن أرقى المناهج والمساقات التعليمية في العالم، بحيث يتم إتاحته مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي في أي مكان في العالم.

21 أكتوبر

اعتماد السياسة الوطنية لكبار المواطنين

أطلقت حكومة دولة الإمارات في أكتوبر 2018، السياسة الوطنية لكبار المواطنين، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياتهم، وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة ضمن النسيج المجتمعي في الدولة. كما وجهت الحكومة بتغيير مصطلح "كبار السن" إلى "كبار المواطنين".

ووفقاً للسياسة الوطنية لكبار المواطنين، سيتم توفير تأمين صحي خاص بكبار المواطنين، ومراكز لتزويدهم بمهارات عصرية، ومناشط رياضية، وبرامج خصومات خاصة بهم، والاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل، وتصميم بيوت تناسب احتياجاتهم، وبرامج لحمايتهم من الإساءة والعنف.

وتم إطلاق السياسة الوطنية لكبار المواطنين كمنظومة رعاية متكاملة لضمان الحياة الكريمة لهم وفي الوقت ذاته لضمان مشاركتهم الفاعلة في المسيرة التنموية، وتتضمن 7 محاور أساسية هي: الرعاية الصحية، والتواصل المجتمعي والحياة النشطة، واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، إضافة إلى الاستقرار المالي، والأمن والسلامة، وجودة الحياة المستقبلية.

29 أكتوبر

إطلاق خليفة سات

أطلقت الامارات القمر الصناعي خليفة سات من اليابان فيما يعتبر الأول الذي صنع بأيدي إماراتية، واستغرق تصنيعه 4 أعوام من التجهيز والاستعداد والتدريب لفريق مركز محمد بن راشد للفضاء، ويمتلك القمر 5 براءات اختراع وسيقدم صورا فضائية عالية الجودة والوضوح، فيما كانت "نخلة جميرا" أول صورة يلتقطها "خليفة سات"، وذلك عند مروره فوق الإمارات على ارتفاع 613 كيلومتراً تقريباً، حيث يدور بسرعة تبلغ 7 كيلومترات في الثانية.

وستلبي صور القمر مجموعة متنوعة من متطلبات التخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني، والبيئي مما يتيح استخداما أفضل للأراضي وتطوير البنية التحتية في الإمارات، كما أنه يساعد على تطوير الخرائط التفصيلية للمناطق المراد دراستها.

24 نوفمبر

منظومة متكاملة للتأشيرات لاستقطاب الكفاءات والمواهب

في الرابع والعشرين من نوفمبر الماضي 2018 أصدر مجلس الوزراء الضوابط والشروط التنفيذية للمنظومة المتكاملة لتأشيرات الدخول التي أطلقها في شهر مايو الماضي بهدف استقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

وتسمح المنظمة بتملك "المستثمرين العالميين" لنسبة 100 بالمئة من الشركات مع نهاية 2018 إضافة إلى منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولأفراد أسرهم، ومنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام "للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية والعلماء والمبدعين". كما تضمنت المنظومة منح تأشيرات مدتها خمس سنوات للطلاب الأجانب الذين يتلقون تعليمهم في الامارات، وإقامة لمدة عشرة أعوام للطلاب "أصحاب التفوق الاستثنائي".

01 ديسمبر

جواز الإمارات الأول عالمياُ

تصدّر جواز السفر الإماراتي قائمة الجوازات الأكثر نفوذا في العالم في مؤشر «باسبورت إندكس» بدخول 167 دولة بدون تأشيرة مسبقة وأصبح من أبرز المؤشرات على نجاح الدبلوماسية الإماراتية.

وخلال عام 2018 حقق الجواز الإماراتي قفزات سريعة ومتلاحقة نحو القمة وفي زمن قياسي ففي يناير كان الجواز الاماراتي قد وصل إلى المركز الـ 19 عالميا بدخول 140 دولة، ليقفز مجددا في يونيو إلى المركز الـ 13 بدخول 153 دولة، وفي نوفمبر صعد إلى المركز الثالث بدخول 163 دول، وفي 1 ديسمبر قفز إلى المركز الأول منفرداً بدخول 167 دولة بدون تأشيرة، حيث لم يتبق أمامه إلا الحصول على إعفاء 31 دولة فقط ليدخل جميع دول العالم بدون تأشيرة.

08 ديسمبر

رفع تمثيل المرأة في «الوطني الاتحادي» إلى 50%

وجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، في خطوة ترسّخ توجهات الدولة المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في كل القطاعات الحيوية في الدولة. وتأتي توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي، وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة المقبلة، لتضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم في عقود طويلة.

09 ديسمبر

الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي 15 عالمياً

انضم الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إلى قائمة أفضل 15 شخصية عالمية مؤثرة في قطاع الاستكشاف الفضائي على مستوى العالم. وجاء إدراج الأحبابي في القائمة إلى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات ذات الصلة بالقطاع الفضائي العالمي، من بينهم "باز ألدرين" رائد الفضاء الأمريكي السابق، و"جان ورنر" مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، و"إيلون ماسك" مؤسس شركة "سبيس أكس"، و"جيف بيزوس" الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، وريتشارد برانسون مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيرجن، و"نيل ديغراس تايسون" عالم الفيزياء الفلكية الشهير، وغيرهم.