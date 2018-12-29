توقعات الطقس ودرجات الحرارة غدا

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم أحيانا ورطبا ليلا وصباح الغد الباكر مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 16 - 26 كم/ساعة تصل إلى 35/س أحيانا.

الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:33 والمد الثاني عند الساعة 18:50 والجزر الأول عند الساعة 13:19 والجزر الثاني عند الساعة 01:13.

وفي بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:50 الثاني عند الساعة 04:29، والجزر الأول عند الساعة 10:31 الثاني عند 22:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى



الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 15 75 25

دبي 27 17 80 30

الشارقة 27 12 85 35

عجمان 26 13 80 35

أم القيوين 27 14 80 35

رأس الخيمة 26 13 85 40

الفجيرة 29 18 65 35

العين 26 14 70 35

ليوا 27 12 90 30

الرويس 25 16 75 30

السلع 26 16 80 45

دلما 24 19 80 50

طنب الكبرى 25 20 65 40

طنب الصغرى 25 20 65 40

أبو موسى 25 20 65 40 .