حاكم أم القيوين يأمر بالإفراج عن عدد من السجناء فى المنشآت الاصلاحية والعقابية

المصدر: وام

أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم ام القيوين بالافراج عن عدد من السجناء فى المنشآت الاصلاحية والعقابية بام القيوين ممن أثبتوا أهليتهم للتمتع بالعفو بمناسبة اليوم الوطنى السابع والأربعين لدولة الإمارات والذين صدرت بحقهم أحكام الحبس والغرامة ويقضون عقوبات متفاوتة وأثبتوا حسن السيرة والسلوك خلال فترة قضائهم العقوبة مع ابعاد غير المواطنين خارج البلاد تنفيذا للأحكام الصادرة بحقهم.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين عن تمنياته للمفرج عنهم بالعودة الصالحة للمجتمع والحياة العامة.

ويأتى أمر الإفراج عن السجناء فى إطار حرص سموه على إعطاء السجناء المفرج عنهم فرصة بدء حياة جديدة وإدخال البهجة والسرور على أسرهم وعائلاتهم بصفة عامة.