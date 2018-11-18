كهرباء ومياه دبي تحصد جائزتين من جوائز آسيا للطاقة 2018

المصدر: وام

عززت هيئة كهرباء ومياه دبي مسيرة تميزها وريادتها العالمية بحصولها على جوائز آسيا للطاقة في دورتها الـ 14 لفئتي "أفضل مشروع لنقل وتوزيع الطاقة" و"أفضل مشروع لشبكات الطاقة الذكية" وذلك خلال حفل إعلان الجوائز الذي أقيم مؤخراً في فندق ريتز كارلتون جاكرتا بإندونسيا.

وحصدت الهيئة جائزة "أفضل مشروع لنقل وتوزيع الطاقة" عن مشروع محطات التحويل الثلاث بقدرة 13211 كيلوفولت التي أنشأتها الهيئة في موقع معرض إكسبو 2020 دبي لتوفير إمدادات الطاقة اللازمة لهذا الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دبي عام 2020؛ بينما حصدت الهيئة "أفضل مشروع لشبكات الطاقة الذكية" عن نظم التحكم والمراقبة بالشبكات الذكية لنقل وتوزيع الطاقة والمياه التي تهدف إلى رفع كفاءة شبكات الكهرباء والمياه في إمارة دبي وفق أعلى معايير التوافرية والكفاءة والاعتمادية.

وهنأ سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي فرق عمل المشاريع الفائزة على هذا الإنجاز الذي يضاف إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات العالمية.. وقال "تعكس هذه الجوائز التقدير الدولي لجهود ومشروعات الهيئة ومكانتها الرائدة بين المؤسسات الخدماتية على مستوى قارة آسيا والعالم وتؤكد مسيرتنا نحو الحفاظ على أعلى درجات التميز التشغيلي والتشغيل الاقتصادي تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بالوصول إلى الرقم واحد في جميع المجالات وجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد عالميا.. ونحن في الهيئة نضع نصب أعيننا تعزيز إسهامنا في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية وفي مقدمتها مئوية الإمارات 2071 التي ترسم ملامح إمارات المستقبل للأجيال القادمة ورؤية الإمارات 2021 لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة من بين أفضل دول العالم".

وأضاف "بصفتنا أول شريك رسمي للطاقة المستدامة لمعرض إكسبو 2020 دبي حرصنا على سرعة إنجاز مشروعاتنا الداعمة لتوفير الطاقة المستدامة لمرافق الحدث العالمي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم باستضافة أفضل نسخة من المعرض في إمارة دبي تعزيزاً لمكانة دبي ودولة الإمارات عالميا".

وأوضح أن الهيئة دشنت ثلاث محطات تحويل كهرباء رئيسية بقدرة 132‏11 كيلوفولت بكوابل 132 كيلوفولت مجموع أطوالها 45 كم وأطلقت على هذه المحطات أسماء الموضوعات الفرعية لإكسبو 2020 دبي وهي الفرص والتنقل والاستدامة ..مشيرا الى ان قيمة استثمارات هيئة كهرباء ومياه دبي المخصصة لمشروعات البنية التحتية للكهرباء والمياه لدعم إكسبو 2020 دبي تبلغ نحو 4.26 مليارات درهم فيما تعتزم الهيئة تزويد المعرض بالطاقة النظيفة حيث سيمد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مرافق المعرض بنحو 400 ميجاوات من الطاقة بينما جاري العمل على تأسيس شبكة ذكية توفر نظاماً كاملاً لإنتاج الطاقة في منطقة المعرض.

وقال "نسعى من خلال مبادرة التطبيقات الذكية من خلال عدادات وشبكات ذكية إلى دعم ورفع قدرة وكفاءة شبكات نقل الكهرباء من خلال توفير بنية تحتية ومرافق خدمية ذكية ومبتكرة للطاقة من شأنها أن تلبي جميع احتياجات التنمية المستدامة في إمارة دبي وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة.. وتستبدل الهيئة حالياً العدادات الميكانيكية والكهروميكانيكية القديمة بأخرى جديدة ذكية كما نفذت عدداً من إجراءات التقنيات الذكية في شبكات الكهرباء واستخدام أحدث نُظم (سكادا) وأجهزة المراقبة الذكية ونظم التحكم والأتمتة" موضحاً أنه سيكون هناك أكثر من مليون و200 ألف عداد ذكي في دبي بحلول عام 2020".

وأوضح "تشكل الشبكة الذكية مكوناً أساسياً في استراتيجية الهيئة لتطوير بنية تحتية متقدمة لدعم مساعي دبي لتصبح مدينة ذكية وسعيدة .. وقد بدأنا أعمال تعزيز البنية التحتية للكهرباء والمياه لتكون أذكى من خلال الاعتماد على التقنيات الحديثة لمكونات الشبكة الذكية وتوفير ميزات متقدمة تتضمن عملية اتخاذ القرار آلياً وقابلية التشغيل البيني عبر شبكة الكهرباء والمياه بأكملها " ..مشيرا الى ان العدادات الذكية ترفع كفاءة الشبكة وتسمح للمتعاملين بالاستهلاك الأمثل للطاقة والمياه كما تدعم الشبكة الذكية أيضاً استراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030 التي تهدف إلى خفض استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 30? بحلول عام 2030 وتتماشى أيضاً مع خطة دبي 2021".

ونوه بأن الشبكة الذكية تتضمن خططاً وبرامج تقدر استثماراتها بسبعة مليارات درهم إذ تضم 11 برنامجاً يتم الانتهاء منها في مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بين عامي 2014 إلى 2035.

وتمتلك هيئة كهرباء ومياه دبي اليوم بنية تحتية عالمية المستوى حيث تبلغ القدرة الإنتاجية المركبة لها 10,400 ميجاوات من الكهرباء و470 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً .. وتعمل الهيئة على مواصلة إنشاء وتطوير أصولها التي تتجاوز قيمتها 144 مليار درهم مع استثمارات بنحو 81 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة لتلبية الطلب المستمر على الكهرباء والمياه في دبي.

يذكر أن جائزة آسيا للطاقة قد شهدت في دورتها الـ 14 هذا العام منافسة شديدة بين عدد كبير من الشركات والمؤسسات الخدماتية بإشراف لجنة التحكيم المكونة من مجموعة من الخبراء العالميين في مجال الطاقة.. وتعدّ هذه الجائزة من أهم الجوائز الآسيوية في مجال الكهرباء.