سيف بن زايد يشهد احتفال وزارة الداخلية بـ "يوم العلم"

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الخميس وفي تمام الساعة الحادية عشرة الاحتفالية برفع علم الدولة على سارية مبنى الوزارة، بالتزامن مع رفعه عالياً خفاقاً على كافة مباني إدارات وقطاعات الوزارة وعلى مباني القيادات العامة للشرطة بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم.

وكانت مراسم الاحتفال قد بدأت بسلام العلم تزامناً مع رفع سموه علم الدولة رمز علياء الوطن ووحدة الدولة وعنوان فخر الوطن والانتماء له، ثم عزفت موسيقى الشرطة السلام الوطني.

شارك في الاحتفال عدد من كبار الضباط ، والطلبة المرشحين من مختلف الدفعات في كلية الشرطة، وعناصر من الشرطة النسائية، والمدنيين إلى جانب عناصر من قوات الأمن الخاصة والدفاع المدني، والشرطة الاتحادية ( 71 ) ومجموعة من طلبة وطالبات المدارس وفرقة موسيقى الشرطة، والتي صدحت بعزف سلام العلم والسلام الوطني،

تزامناً مع رفع سمو وزير الداخلية علم الدولة.



شهد الاحتفال الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي المفتش العام بالوزارة،و للواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، واللواء محمد بن العوضي المنهالي، واللواء عبدالعزيز مكتوم الشريفي

مدير عام الأمن الوقائي في الوزارة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، والمديرون العامون، ومديرو الإدارات، وعدد كبير من الضباط وصف الضباط والأفراد والمدنيين والعنصر النسائي العاملين في وزارة الداخلية.

وحرص سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على التوقف مع عدد من طلبة وطالبات المدارس مقدماً الشكر لهم على مشاركتهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية، التي ترمز إلى وحدة هذا الوطن المعطاء، من خلال رفع راية الإمارات عالية، وتجديد العهد للوطن والقيادة العليا بأن نفتديه بالغالي والنفيس.