سلطان الجابر: يوم العلم رمز التلاحم الوطني ووفاء والتزام

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس المجلس الوطني للإعلام، أن يوم العلم هو رمزٌ للتلاحم الوطني، ومناسبة نجّسد من خلالها الوفاء والانتماء والالتزام والولاء للوطن والقيادة، وللرسائل الإنسانية العظيمة لدولة الإمارات والآباء المؤسسين الذين بنوا الاتحاد وحافظوا عليه، ولقيادتنا الرشيدة، التي تواصل العمل في سبيل رفعة الإمارات ومجدها".

وقال معاليه: "يوم العلم هو رمز للاتحاد، ويجسد وحدة الشعب الإماراتي وتلاحمه من خلال وقوفنا جميعاً متمسكين بالمبادئ النبيلة النابعة من هويتنا وثوابتنا الوطنية وموروثنا الثقافي وتطلعنا للمستقبل. وفي كل يوم تقدم دولة الإمارات إنجازاً جديداً للإنسانية، لتبقى نموذجاً للتطور والتنمية الشاملة، شامخة في سماء العزة والفخر."

ورفع معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.