عبدالله بن زايد يكرم عائلة رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا

المصدر: وام

كرم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عائلة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا الأسبق والزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

جاء ذلك تقديرا لمسيرة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا والصداقة التي ترسخت بينه وبين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - حيث يصادف عام زايد 2018 الذكرى المئوية لميلاد القائدين.

وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان رسالة شكر إلى زوويليفيليلي ماندلا مانديلا حفيد الرئيس الجنوب الأفريقي الراحل نيلسون مانديلا نيابة عن العائلة وذلك تقديرا لعظم المكانة التي يحظى بها مانديلا لدى دولة الإمارات.

والتقى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - في عام 1998 الزعيم الراحل نيلسون مانديلا حيث قال له خلال الزيارة "نحن نعتبرك نعمة.. مما يدل على عظم المكانة التي كان يوليها رحمه الله للراحل مانديلا وعندما سمع مانديلا إطراء الشيخ زايد رد قائلا "لا توجد نعمة أعظم من سموكم".

وعكس هذا اللقاء الاحترام المتبادل بين المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - والراحل مانديلا إذ قامت العلاقة بينهما على أساس راسخ من التواضع فكل منهما ينظر إلى الآخر على أنه نعمة وكانا يدركان أنهما قائدين يتوجب عليهما التعامل مع شعوبهم بالرحمة والإحسان.

وفي سياق متصل .. تشارك وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ترميم أرشيف نيلسون مانديلا من خلال مساهمتها لمؤسسة نيلسون مانديلا حيث ستقوم سفارة الدولة في بريتوريا بالإشراف على عملية الترميم بالتنسيق مع المؤسسة.

حضر التكريم محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا ومحمد شرف الهاشمي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية.

ومن الجانب الجنوب أفريقي لينديوى سيسيولو وزيرة العلاقات الدولية والتعاون لجمهورية جنوب أفريقيا وسوزان شبانقو وزيرة التنمية الاجتماعية في جنوب أفريقيا.

