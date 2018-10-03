حمدان بن زايد يوجه بإطلاق اسم مبارك بن قران المنصوري على مجلس غياثي

المصدر: وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإطلاق اسم مبارك بن قران المنصوري رحمه الله على مجلس مدينة غياثي الجديد بمنطقة الظفرة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه للمجلس التقى خلالها عددا من رواده وأعيان وأهالي منطقة الظفرة.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس حرص القيادة الحكيمة على التواصل مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتؤكد عمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان حرص صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لإنشاء مثل هذه المجالس وإحيائها وتفعيل دورها.

وأِشار سموه إلى ان إطلاق اسم مبارك بن قران المنصوري رحمه الله على مجلس مدينة غياثي يأتي تثمينا وتقديرا من قيادتنا الرشيدة لأحد رجالات الدولة المخلصين الذي ظل طوال حياته يعمل من أجل خدمة الوطن وإعلاء شأنه وبناء مسيرة التنمية وإسداء النصح والتوجيه للأجيال المعاصرة والتنشئة الصالحة للأبناء حيث كان رحمه الله أحد الشخصيات الوطنية الرفيعة التي رافقت مؤسس الدولة الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، لسنوات طويلة فكان السند والأخ والصديق الوفي له ولمسيرته.

وقال سموه إن هذه المجالس تعد ملتقيات سنوية تعزز التواصل الاجتماعي واللقاءات بين أفراد المجتمع وترسّخ القيم والروح الأصيلة لأبناء الدولة.. مشيرا سموه إلى أنّ هذه المجالس تشكّل كذلك ميراثا أصيلاً متوارثا عن آبائنا وأجدادنا وننظر إليه بكلّ الاعتزاز والفخر.

من جانبهم عبر أهالي مدينة غياثي عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة مشيدين بالتطور الكبير الذي تشهده منطقة الظفرة بإشراف مباشر من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مؤكدين أن التطور الشامل في ربوع منطقة الظفرة هو امتداد طبيعي لفكر القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مستذكرين مناقبه ورؤيته وعميق حكمته ودوره في تعزيز الرقعة الخضراء في مختلف أنحاء البلاد.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و عيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و أحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعدد من كبار المسؤولين وأعيان المنطقة.