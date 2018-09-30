الإمارات تدعو إيران إلى إرجاع حقوق "الجزر الثلاث المحتلة" إلى أصحابها

المصدر: البيان الالكتروني

دعا سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، إيران لإعادة حقوق الامارات في الجزر الثلاث (طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى ) المحتلة منذ 47 سنة.

جاء ذلك خلال كلمة الدولة التي ألقاها سموه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، حيث دعا سموه إيران إلى إعادة الحقوق إلى أصحابها، إما بالمفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى التحكيم الدولي، مضيفاً أن إيران لم تتوقف يوما عن العبث في المنطقة ودعم الإرهاب وتطوير أسلحتها.

وأضاف سموه أن المنطقة العربية بحاجة لتحولات إقليمية لنقلها من الفوضى للاستقرار، وأن القضية الفلسطينية تحتاج من المجتمع الدولي التحرك لحلها.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى ان الامارات ترفض التطرف، وسياستها للتصدي للإرهاب ثابته، ولا تفرق بين جماعة وأخرى، مشيراً إلى أن الوضع في المنطقة يزداد خطورة مع قيام دول بتوفير منابر إعلامية لخطاب الكراهية.

ونبه سموه إلى أن السعودية تتعرض لصواريخ إيرانية عبر ميليشيات الحوثي في اليمن، لافتا إلى أن هذه الميليشيات ترفض كل مبادرات السلام في اليمن والدليل غيابهم الأخير عن جنيف.

وأكد سموه تشارك الإمارات مع المملكة العربية السعودية في الرؤية لتحقيق مستقبل مشرق للمنطقة.

وعن مبادرات الامارات الإنسانية، قال سموه إن الامارات تحرص على تقديم المساعدات للمناطق المنكوبة بالحروب والكوارث الطبيعة من دون تمييز.