"التربية" تعلن مواعيد امتحانات مؤجل الإعادة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد عقد امتحان مؤجل الإعادة للعام الدراسي 2018/2017 والتي تبدأ من 3_6 سبتمبر المقبل للصفوف من 4 إلى 12.

ووضعت الوزارة جدول امتحان مؤجل الإعادة للصفين الرابع والخامس، وجدول امتحان مؤجل الإعادة للصفوف السادس والسابع والثامن المسار العام / النخبة، وجدول امتحان مؤجل الإعادة للصف التاسع المسار العام / التخصصي والمسار العام / النخبة، وجدول امتحان مؤجل الإعادة للصفوف العاشر والحادي عشر "العام والمتقدم"، إضافة إلى جدول امتحان مؤجل الإعادة للصف الثاني عشر " العام والمتقدم".