طقس حار ومغبر غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون طقس الغد حارا ومغبرا نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف.وحركة

الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.والخليج العربي : خفيف إلى متوسط الموج..فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:07 عند الساعة 21:31 والجزر الأول عند الساعة 14:13 والجزر الثاني عند الساعة 05:14 .

وبحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:59 الثاني عند الساعة 08:12، والجزر الأول عند الساعة 12:58 والجزر الثاني عند الساعة 00:58 . وفيمايلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا :

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 31 95 40

دبي 41 32 90 30

الشارقة 41 31 85 30

عجمان 39 32 85 25

أم القيوين 40 30 85 25

رأس الخيمة 38 31 80 30

الفجيرة 35 31 80 55

العين 44 32 75 20

ليوا 43 28 95 20

الرويس 39 31 85 35

السلع 40 32 75 30

دلما 39 31 75 40

طنب الكبرى 37 32 80 40

طنب الصغرى 37 32 80 40

أبوموسى 38 32 80 40