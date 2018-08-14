بلدية دبي تطلق مبادرة تحدي "بنـاء بلا حـوادث"

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الرامية لإسعاد الناس بكافة شرائحهم وتحقيق رؤية سموه بأن تصبح المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل، وتعزيز المكانة المرموقة التي تحتلها دبي كواحدة من المدن التي ينشط بها قطاع البناء والتشييد ويضطلع بدور مهم بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات منظومة التنمية الاقتصادية.

صرح بذلك داوود عبد الرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي مضيفا أن البلدية بصدد إطلاق مبادرة ريادية عالمية إيجابية في مجال رفع مستوى السلامة الإنشائية في مواقع البناء بالإمارة ، وتوفير البيئة الآمنة والمحفزة للعمال في مواقع البناء لما لهم من دور هام في مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة، حيث تقوم فكرة المبادرة بإطلاق تحدي لشركات المقاولات للتنافس فيما بينها لتحقيق أكبر عدد من ساعات العمل في مواقع البناء دون وقوع أي حوادث إنشائية أو مخالفات لمتطلبات الأمن والسلامة والحفاظ على الأرواح والممتلكات وفق معايير وآليات عمل مبتكرة وعن طريق تطبيق الأحكام الواردة في دليل ممارسة السلامة في أعمال الإنشاءات الصادر عن بلدية دبي.

وأضاف الهاجري بأن البلدية كانت وما تزال تحرص على تطبيق أعلى المعايير العالمية لتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة ومعايير الصحة العامة لبناء مدينة سعيدة ومستدامة ، حيث ستقوم البلدية بجانب شركائها من فئة المقاولين بالعمل كفريق عمل واحد وجنباً إلى جنب لتعزيز مفهوم السلامة الإيجابية، وتعزيز الرقابة الذاتية لدى مقاولي البناء بدلا من الزيارات التفتيشية وفرض الجزاءات ، وتشجيع المقاولين على اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية لحماية العمال وتأمين المواقع الإنشائية وتوجيه الشركات على استخدام منهجيات التدريب والتعليم للعمال وفقاً لطبيعة العمل واحتياجات المشاريع الإنشائية، منوهاً أن البلدية تشرف حالياً على ما يقارب 22,000 مبنى تحت الإنشاء وبمساحة تقارب 561 مليون قدم مربع.

وفي ذات السياق أوضح المهندس عبد الله الشيزاوي مدير إدارة رقابة البناء بالبلدية بأن المدة المقررة للتحدي ستكون ستة أشهر متواصلة ابتداء من الأول من أكتوبر من العام الحالي وحتى نهاية شهر مارس من العام القادم ، حيث سيقوم المقاولين المشاركين بتكثيف عمليات التدقيق وتدريب وتأهيل القوى العاملة لديهم واستخدام أحدث التقنيات والمعدات بما يساهم في إنجاز ساعات عمل من البناء دون حوادث إنشائية ، وفي المقابل ستعقد البلدية مجموعة من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للتعريف بالمبادرة ولتحقيق أهدافها، إضافةً إلى تكثيف زيارات فرق عمل إدارة رقابة البناء على جميع مواقع البناء بالإمارة لتقديم الإرشاد والتوجيه إلى الطاقم الهندسي الفني لشركات المقاولات.

وقال مدير إدارة رقابة البناء بأنه سيتم الاحتفال بتكريم الشركات الفائزة بالتحدي في يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من مايو 2019 وسيتم تقديم مجموعة من الحوافز والامتيازات لتلك الشركات تقديراً من البلدية على جهودهم وتعاونهم.

ودعا المهندس الشيزاوي جميع شركات المقاولات التي يزيد عدد عمالها عن 30 عامل بالتقدم والمشاركة في هذا التحدي الذي يجسد الفكر الإيجابي لدى البلدية، علماً بأنه تم تصنيف فئات التحدي لتشمل أكبر قدر من شركات المقاولات، حيث بلغت عدد فئات التحدي سبع فئات استناداً إلى عدد عمالة الشركة، وهذا يعكس حرص البلدية على توسيع نطاق المشاركة والفوز لأكبر قدر من الشركات، علماً بأنه تم تخصيص مجموعة من قنوات الاتصال والتواصل الفعالة والسريعة للإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة عبر نظام الرسائل العامة وعبر البريد الإلكتروني ConstructionChallenge@dm.gov.ae إضافة إلى الرقم المجاني 800900.