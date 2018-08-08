3 أسابيع توعية قبل مخالفة «مواقف» جزيرة أبوظبي

المصدر: Ⅶأبوظبي - أحمد سعيد:

كشف المهندس خميس الدهماني رئيس فريق مواقف أن تطبيق نظام مواقف في جميع مناطق جزيرة أبوظبي والمحدد بـ18 أغسطس الجاري سيكون على مرحلتين، الأولى ستشمل التفعيل والتوعية دون تحرير المخالفات، ويستمر لمدة 3 أسابيع، والمرحلة الثانية ستكون مرحلة التطبيق الفعلي.

وأشار المهندس الدهماني خلال حلقة نقاشية عقدت أمس حول تطبيق مواقف في أبوظبي، إلى أن المواقف الجديدة التي تشمل التطبيق تزيد على 26 ألف موقف موزعة على 42 قطاعاً، وتشمل كافة قطاعات أبوظبي ما عدا منطقة السفارات، موضحاً أنه لا يوجد خطط نحو التوسع في تطبيق نظام مواقف خارج جزيرة أبوظبي.

تكنولوجيا

وأوضح الدهماني أنه سيتم إعادة توزيع مراقبي مواقف على جزيرة أبوظبي، إضافة إلى أن مواقف تعتزم تطبيق تكنولوجيا جديدة لرصد المخالفات سيعلن عنها قريباً، مبيناً أن عدد المواقف الحالية في أماكن التطبيق تصل إلى ضعف عدد السكان الموثقين عقودهم الإيجارية.

وكشف أن مواقف ستمنح العائلات الكبيرة من المقيمين في الأحياء والفلل ترخيصا ثالثاً بعد تقديمها لطلب خاص؛ تقرر فيه لجنة مختصة بالإيجاب أو الرفض، مشيرا إلى إمكانية التصريح الرابع مستقبلاً حسب الإمكانيات.

كما أوضح أنه على الموظفين العاملين في جزيرة أبوظبي استخراج تصاريح مختلفة عن تصاريح السكن، ويكون رسومها 1200 درهم للتصريح، وعلى جهات العمل تحملها.

وعن مواقف الفلل، أوضح المهندس الدهماني، أن زائري سكان الفلل يستطيعون الاستفادة مجاناً من مواقف الفلل من الـ8 صباحاً وحتى الثانية عشرة مساءَ، مشيراً إلى أن سكان الفلل يستطيعون التسجيل لزائريهم في نظام مواقف بالاتصال أو بإرسال رسالة نصية للنظام لمدة 8 ساعات، مبيناً أن هناك رسوماً لزائري سكان الفلل سيعلن عنها الأيام القليلة المقبلة.

وبين الدهماني، أن سكان الفلل أصبح بمقدورهم استخراج تصاريح سكان بعقد السكن الموثق دون الحاجة إلى فاتورة الكهرباء والماء التي تكون في الأغلب باسم مالك الفيلا.

تعاون

وكانت دائرة النقل بإمارة أبوظبي أعلنت أنه في يوم 18 أغسطس 2018 ستكون قد أتمت تنظيم وقوف المركبات في جميع المناطق بجزيرة أبوظبي، ودعت أصحاب المركبات إلى التعاون معها بضرورة التقدم في أقرب فرصة بطلب التسجيل لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة للدائرة، أو عن طريق موقع دائرة النقل الإلكتروني والحصول على تصاريح مواقف السكان قبل أن تدخل حيز التشغيل وذلك تجنبا للمخالفات، علما بأنه سيتم تفعيل خدمة التصاريح بدءاً من تاريخ التطبيق الفعلي للمنطقة المصرح فيها بالوقوف.

ونوهت دائرة النقل بأن هذه الخطوة تأتي استكمالاً لخطتها الرامية لتنظيم وإدارة مواقف المركبات في مدينة أبوظبي بهدف تعزيز انسيابية الحركة المرورية فيها، مبينةً أنها تحقق العديد من المنافع المجتمعية والاقتصادية والبيئية، والتي من بينها: تحقيق الاستخدام الأمثل للمواقف المتاحة، والقضاء على ظاهرة الوقوف العشوائي، وجعل الطرق أكثر أمانا وسلامة، وتسيير أمور الناس في الحياة اليومية، فضلا عن توفير الانسيابية في حركة السير مع تفادي الازدحام، ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية في الإمارة.

كما تسهم هذه الخطوة في التقليل من زمن البحث عن موقف وبالتالي تعزيز راحة المستخدمين، وتدعم تعزيز التوجه نحو استخدام وسائل النقل العام، وحماية البيئة من خلال تقليص الانبعاثات الناجمة عن عوادم المركبات، إضافة إلى الحفاظ على جمالية المظهر العام للإمارة، وكذلك توظيف قواعد بيانات مواقف في خدمة التخطيط العمراني والحضري والنمو السكاني، إلى جانب المحافظة على البنى التحتية من أرصفة ومرافق عامة ودعم الخطط التنموية والجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارة.

إلى ذلك، أشارت دائرة النقل إلى أن لكل قطاع ومنطقة خصوصية بأسلوب تنظيمها، فلن يتبع في العديد منها نظام تحديد المواقف الفرعية باللونين الأسود والأزرق -(التركوازي) والمواقف الرئيسية باللونين الأبيض والأزرق - (التركوازي) والاقتصار على لوحات مواقف الإرشادية.

أقرباء

ويصدر التصريح الخاص بالسكان للمستأجر أو مالك السكن بالإضافة إلى الأقرباء من الدرجة الأولى والثانية من القاطنين في السكن نفسه كالأب والأم والزوجة والأبناء والأخوة والأخوات بحد أقصى تصريحين لكل سكن، على أن يكون التصريح خاصاً بالمركبة وبالحوض الكائن فيه السكن.

وتبلغ الرسوم السنوية لتصاريح السكان 800 درهم للتصريح الأول، و1200 درهم للتصريح الثاني. كما يمكن أن تصدر التصاريح بشكل نصف سنوي وبقيمة 400 درهم للتصريح الأول، و600 للثاني وذلك حسب المدة المتبقية بعقد الإيجار أو بناء على طلب المستأجرين.

قيمة

أشار خميس الدهماني إلى أن مواقف تدرس إصدار تصاريح بشكل نصف سنوي وبقيمة 400 درهم للتصريح الأول، و600 للثاني وذلك حسب المدة المتبقية بعقد الإيجار أو بناء على طلب المستأجرين، وأيضاً ربع سنوي وبقيمة 200 درهم للتصريح الأول و300 درهم للتصريح الثاني.